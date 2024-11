Milan, pesante tegola per Fonseca: il big salta la sfida di Cagliari

Arrivano brutte notizie per Fonseca in vista della trasferta di Cagliari: il big rossonero salterà il match dell’Unipol Domus.

Dopo la leggendaria vittoria del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, in casa Milan la testa è subito rivolta al match dell’Unipol Domus di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, con la squadra allenata da Paulo Fonseca chiamata a dare risposte importanti anche in campionato.

Dopo la sconfitta di San Siro contro il Napoli, i rossoneri non hanno convinto neanche contro il Monza, trovando i tre punti ma soffrendo per larghi tratti della gara. Contro la squadra di Davide Nicola non sono accettati passi falsi, con l’obiettivo di arrivare alla sosta con il minor distacco possibile dalla capolista, soprattutto in vista dello scontro diretto tra Inter e Napoli.

In vista della gara contro i rossoblù arrivano però brutte notizie per il tecnico portoghese. Infatti, nel corso dell’allenamento odierno, Alvaro Morata è stato costretto a fermarsi a causa di una brutta botta alla testa. L’attaccante spagnolo è andato ko a margine di un violento scontro di gioco con Pavlovic, costringendolo a lasciare anzitempo la sessione di lavoro odierna. Subito dopo il brusco impatto, l’esperto centravanti è stato trasportato immediatamente in ospedale per degli accertamenti.

Morata va ko: lo spagnolo salta la sfida di Cagliari

Pessime notizie per Paulo Fonseca in vista del match dell’Unipol Domus di sabato pomeriggio contro il Cagliari. Come annunciato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, Alvaro Morata non partirà per la Sardegna. Lo spagnolo ha infatti rimediato un forte trauma cranico dopo uno scontro aereo in allenamento con Pavlovic e non partirà con la squadra.

L’attaccante rossonero è stato subito trasportato in ospedale dove ha svolto degli accertamenti (risonanza magnetica) per rendere nota l’entità del problema, con gli esami che hanno dato esito negativo. Il calciatore resterà comunque in ospedale a Legnano sotto osservazione e non sarà quindi a disposizione per la trasferta di Cagliari. Adesso è da capire quando verrà programmato il suo rientro in campo.

Oltre il Cagliari, Morata salterà di certo anche la prossima sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava, in programma il 26 novembre a San Siro. Il centravanti sarà ai box per squalifica, arrivata dopo l’ammonizione rimediata in stato di diffida nel corso della gara con il Real Madrid.

L’assenza del capitano della Nazionale spagnola contro i sardi costringerà Fonseca a trovare nuove soluzioni. Possibile maglia da titolare quindi per Tammy Abraham, tornato tra i convocati per la sfida di Champions League contro il Real Madrid dopo il trauma distorsivo alla spalla. Dopo l’errore clamoroso contro l’Udinese, l’attaccante inglese è alla ricerca del riscatto, con l’obiettivo di mettere a segno il primo gol su azione della sua avventura in rossonero. Possibile occasione dal primo minuto anche per Strahinja Pavlovic e Samuel Chukwueze.