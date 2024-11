Milan, decisione chiara su Leao: Fonseca è sicuro in vista del Monza

Paulo Fonseca ha preso una decisione ben precisa sulla formazione da mandare in campo contro il Monza: scelta fatta anche su Leao

Tornare a vincere è l’imperativo categorico che il Milan allenato da Paulo Fonseca si è imposto per il prossimo turno di Serie A. Dopo pesante ko interno contro il Napoli, la squadra rossonera vuole ritornare in carreggiata facendo proprio il match esterno contro il Monza di Alessandro Nesta. Il Diavolo sarà chiamato in causa sul rettangolo verde dell’U-Power Stadium domani alle ore 20:45 per l’11esima giornata di Serie A.

In vista della trasferta di Monza, Paulo Fonseca potrà tornare a contare su alcuni elementi fondamentali della propria rosa come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, nuovamente a disposizione dopo aver scontato il rispettivo turno di squalifica stando ai box per la gara con il Napoli. Del match saranno anche Christian Pulisic, ripresosi completamente dall’attacco influenzale, e Luka Jovic, che ha debellato del tutto i problemi di pubalgia. Fonseca avrebbe le idee ben chiare sulla formazione da schierare a Monza. Il tecnico potrebbe riservare alcune sorprese per la gara di domani.

Fonseca ha le idee chiare: decisione presa

Mister Paulo Fonseca sarebbe pronto a cambiare qualche interprete rispetto all’ultima sfida disputata in quel di San Siro. Secondo ‘Sky Sport’, dopo le panchine dal primo minuto contro Udinese e Napoli, il tecnico portoghese sarebbe pronto a dare una nuova chance a Rafael Leao inserendolo nella formazione titolare. Fonseca si aspetta che torni ad incidere, sfoggiando una prestazione di qualità per trascinare il Milan verso il ritorno al successo.

Un’altra novità potrebbe essere il ritorno in campo dall’inizio di capitan Davide Calabria, rimasto in panchina con il Napoli. Fonseca starebbe pensando al classe 1996 dal primo minuto per permettere ad Emerson Royal di prendere fiato dopo i continui e intesi impegni.

Eccetto la gara con il Liverpool, il terzino brasiliano ha sempre giocato. Per questo, Fonseca sarebbe sempre più propenso a concedergli un turno di riposo per poi lanciarlo nuovamente nella mischia per il big match col Real Madrid.

Il capitano dovrebbe andare a completare il quartetto difensivo insieme a Thiaw, Tomori e Theo Hernandez. Per quanto riguarda la porta i dubbi sono pari a zero, ci sarà Mike Maignan. Pochi punti di domanda anche in mediana, Fonseca dovrebbe affidarsi alla qualità e alla quantità del duo Reijnders-Fofana.

Pronto a tornare nella formazione titolare sarebbe anche Christian Pulisic. Dopo essere subentrato nella ripresa della gara con il Napoli, poiché non al meglio della condizione, domani l’attaccante statunitense dovrebbe essere uno dei punti di riferimento dei rossoneri in avanti. L’ex Chelsea, salvo ripensamenti, agirà tra le linee, con Chukwueze e Leao sugli esterni.

Nonostante il rientro di Jovic, sarà Alvaro Morata a ricoprire il ruolo di unica punta nella formazione rossonera. Mentre è in dubbio per domani la presenza di Tammy Abraham. Il centravanti inglese è ancora alle prese con i problemi alla spalla. Chi, invece, non ci sarà di certo è Matteo Gabbia, out per i fastidi al polpaccio. Fermi ai box restano anche Florenzi e Bennacer.

Probabili formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati, Izzo, Marì, Carboni A., Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos, Maldini, Mota, Djuric. Allenatore: Alessandro Nesta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.