Milan scippato a gennaio: sgarbo della Juventus

Il Milan sfida la Juventus in campo e fuori: duello a San Siro e sul mercato, i bianconeri possono regalare un dispiacere ai rossoneri

Si avvicina il weekend di campionato e con esso un match attesissimo, quello tra Milan e Juventus. A San Siro, andrà in scena un nuovo atto di una rivalità storica del nostro calcio, una classica che ha riservato grandissime partite ed emozioni. Una partita davvero molto delicata per entrambe, che per motivi diversi non possono fallire.

Il Milan ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi in campionato e tornare a credere nell’altissima classifica. Un passo falso potrebbe allontanare la vetta in maniera forse irrimediabile. Ecco perché Fonseca e soci vengono attesi al varco. Ma possono avere un vantaggio, nel confronto diretto con i rivali. La Juventus infatti è ancora in emergenza infortuni, visti gli stop di Cabal e Vlahovic maturati nella pausa nazionali e che hanno aggravato la lista delle assenze.

Per entrambe le squadre, le prossime settimane saranno fondamentali, per arrivare nella migliore posizione di classifica a fine anno e approcciare il mercato di gennaio con ambizioni concrete. Ai primi di gennaio, nuovo confronto diretto in Supercoppa, per poi duellare anche nella sessione di trattative. In questo senso, si registra l’ingresso in scena dei bianconeri che possono portare via un colpo a lungo inseguito dal Milan.

Milan gelato per Brahim Diaz: Giuntoli e la Juventus irrompono a sorpresa

Il Milan ha come obiettivi primari un laterale mancino e un centrocampista, ma continua a cullare il ritorno di Brahim Diaz. Lo spagnolo è finito ai margini al Real Madrid e vorrebbe rilanciarsi altrove, ma in Serie A ci pensa anche la Juventus.

L’indiscrezione clamorosa è targata ‘Fichajes.net’. Tante le squadre che potrebbero giovarsi del folletto iberico in prestito. Non una priorità, un trequartista come lui, per Giuntoli e per la Juventus, che però potrebbero approfittarne per cogliere l’occasione. Il Real pare aperto a una operazione in prestito, che Giuntoli potrebbe mettere a segno, con l’avallo di Thiago Motta, per utilizzare eventualmente uno dei fantasisti in rosa come falso nueve.

Giuntoli ci riprova: altro colpo in canna dal Milan per il dt bianconero

Non l’unico intreccio di mercato che può riguardare ancora Milan e Juventus. In casa rossonera, si mastica amaro per Kalulu, lasciato andare via con troppa leggerezza. E c’è un altro nome per il quale i bianconeri avrebbero in mente la stessa operazione.

Giuntoli vuole sfruttare le difficoltà di Tomori per portarlo via al Milan. Ma visto per l’appunto quanto successo con Kalulu, appare difficile che il Diavolo commetta lo stesso errore di valutazione.