Milan, scoppia il “caso-Leao”: la clamorosa indiscrezione fa tremare i tifosi

Una clamorosa indiscrezione delle ultime ore fa tremare i tifosi del Milan, è ormai scoppiato un vero e proprio caso su Leao.

In casa Milan si cercano conferme dopo la sconfitta di martedì contro il Napoli. La squadra di Fonseca ha bisogno di tornare ai tre punti per poter restare attaccata alla vetta e potrà farlo già a partire da questa sera contro il Monza. Alle 20:45 infatti i brianzoli ospiteranno tra le mura amiche il Diavolo nel match valido per l’undicesima giornata di Serie A. Per il Milan non sarà una partita semplice, soprattutto perché la squadra di Nesta sta lottando in zona retrocessione e dunque venderà cara la pelle per conquistare almeno un punto.

Dall’altro lato i rossoneri recupereranno alcune pedine fondamentali e avranno una rosa più lunga e competitiva di quella vista nelle ultime uscite. In un periodo così altalenante come quello che sta affrontando il Diavolo c’è bisogno di fare affidamento sulle certezze e su coloro che garantiscono una prestazione funzionale per la squadra. Tra questi non rientra Rafael Leao che va verso la terza panchina di fila in campionato. Nelle ultime ore infatti, intorno al giocatore portoghese, è scoppiato un vero e proprio caso che ha messo in allarme il popolo milanista.

Milan-Leao, c’è rottura: il giocatore si starebbe guardando intorno

Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, si sarebbe verificata una vera e propria rottura tra il Milan e Rafael Leao. L’attaccante di fatto è deluso dallo scarso impiego che sta avendo negli ultimi match e avrebbe chiesto al suo entourage di sondare il mercato. Anche contro il Monza il portoghese va verso quella che sarebbe la terza esclusione di fila dall’undici iniziale, con Okafor in vantaggio sul 10 rossonero. Fonseca infatti ritiene il giocatore svizzero più adatto, soprattutto per l’aiuto che dà alla squadra in fase difensiva.

Un rapporto complicato quello tra giocatore e allenatore, che con il passare del tempo continua a deteriorarsi.. Il classe 1999 negli ultimi anni è stato uno dei trascinatori della squadra rossonera raggiungendo 221 presenze con il Milan condite da 59 gol e 54 assist.

Al momento però l’ex Sporting Lisbona non pare motivato e questa situazione non fa altro che peggiorare la condizione del giocatore. Fonseca ha da sempre messo davanti a tutto il bene della squadra, facendo scelte forti come quella di escludere Leao e Tomori contro il Napoli. I due con tutta probabilità saranno in panchina anche contro il Monza, con la speranza che questa scelta dell’allenatore possa portare a dei benefici.