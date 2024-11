Milan, sì dal Real Madrid: rifiutata un’altra offerta

Un obiettivo in casa Real è più vicino per il Milan: la proposta respinta che fa sorridere i rossoneri

E’ sempre tempo di calciomercato e in particolare in questo periodo, con l’avvicinamento alla sessione di trasferimenti di gennaio. E’ il momento in cui i rumours iniziano a intensificarsi particolarmente e a riportare a galla possibili movimenti suggestivi, di una certa importanza visti i giocatori e le squadre potenzialmente coinvolte. Il Milan ovviamente vuole farsi trovare pronto.

Per il Diavolo, ci sarà necessità di effettuare qualche innesto. I motivi sono molteplici. Innanzitutto, le lacune della rosa ereditate dal mercato estivo, che non è stato completato e che ha lasciato infatti una squadra che in campo appare un po’ sbilanciata. Quindi, le urgenze determinate da quella che è la situazione attuale in termini di risultati. E’ un Milan lontano dalle aspettative e che ha bisogno di una decisa sterzata, per evitare che la stagione prenda definitivamente una brutta piega.

C’è ancora tempo per rimediare, ma il Diavolo deve sbrigarsi. Ecco perché nelle prossime settimane sarà fondamentale ottenere una inversione di tendenza relativamente ai risultati del campo e pianificare acquisti di spessore che possano alzare il livello complessivo della squadra. Non sorprende, che tra le piste che sta battendo la dirigenza ci siano anche nuovi contatti con il Real Madrid, con cui i rapporti sono ottimi.

Milan, assist per Arda Guler: il turco non vuole l’Arsenal

Dalla Spagna, sembrerebbero oltretutto esserci buone notizie per uno dei pallini dei rossoneri. Vale a dire, Arda Guler, giocatore turco molto talentuoso, che al Real sta trovando poco spazio e che sembrerebbe intenzionato a un’apertura di credito al Milan.

Arda Guler era stato accostato ai rossoneri già alcuni mesi fa. Rimasto in Spagna, è finito di nuovo fuori dai radar. Secondo ‘Caughtoffside’, interesserebbe molto all’Arsenal, ma la destinazione non piacerebbe al giocatore. Il quale vorrebbe maggior spazio e ai ‘Gunners’ non si sentirebbe sicuro di trovarlo. Ecco perché per il Milan c’è speranza di ottenere il suo prestito. Una minaccia maggiore potrebbe arrivare dalla Juventus, intenzionata a comporre il tandem turco con Yildiz.

Milan, non solo Arda Guler: occhio anche al ritorno di Brahim Diaz

Non c’è solo Arda Guler però nei pensieri del Milan, che cerca un innesto in più in fase offensiva. Si ripensa anche a Brahim Diaz.

Come il compagno di squadra, anche lo spagnolo non sta trovando molto minutaggio con Ancelotti. E l’idea di un ritorno a San Siro, dove ha fatto bene per tre anni, starebbe riprendendo quota. Se ne riparlerà di certo in queste settimane.