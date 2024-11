Milan, sono due le alternative a Belahyane: Furlani tiene viva la doppia opzione

La pista che porta in Spagna resta ancora viva: Giorgio Furlani continua a tenerlo nel mirino per il ruolo di vice Fofana.

Tra gli obiettivi del Milan per la finestra di mercato invernale c’è quello di mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca il degno vice di Fofana. Stando agli ultimi rumors, il club lombardo avrebbe fatto ricadere le proprie scelte su Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Sarebbe lui la prima opzione per gennaio, con una che si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Al contempo, Giorgio Furlani continua a seguire altri due nomi.

Sono due le alternative a Belahyane

Sull’agenda di Giorgio Furlani sarebbero due le alternative di Belahyane segnate di rosso. Secondo quanto riportato ‘Tuttosport’, il Milan starebbe continuando a monitorare Morten Frendrup, danese del Genoa, e Johnny Cardoso, americano del Real Betis. Entrambi sono classe 2001 e quindi due profili futuribili.

Nonostante siano investimenti più onerosi rispetto all’ipotetico affare Belahyane, il Milan non si starebbe precludendo la possibilità di sedersi al tavolo per capire la fattibilità dell’operazione. Le due piste, dunque, restano in piedi. Furlani non li perde di vista, mantenendo vivi i contatti.

Morten Frendrup, pilastro portante della mediana di Gilardino, sarebbe valutato dal Genoa intorno ai 20 milioni di euro. Cifra che potrebbe alzarsi maggiormente nel caso in cui il danese continuasse a fare la differenza in maglia rossoblù. Mentre Johnny Cardoso è blindato da una clausola da ben 80 milioni di euro. Chiaramente, questa determinazione cifra non rappresenta il reale prezzo di mercato del calciatore. Il vero costo del centrocampista si aggirerebbe sui 25 milioni.