Milan, stagione deludente per Abraham? L’inglese risponde così in conferenza

Alla viglia del match di Champions contro lo Slovan Bratislava, Abraham ha parlato di sé e della squadra in conferenza.

In casa Milan ci si appresta a tornare in campo in Champions League. Domani alle 18:45 la squadra di Fonseca sfiderà in trasferta lo Slovan Bratislava nel match valido per la quinta giornata della coppa dalle grandi orecchie. L’avversaria al momento è ultima nella competizione, con zero punti, 2 gol fatti e ben 15 subiti. Il Diavolo invece dopo un inizio difficile si trova a quota 6 punti e, visto il calendario sulla carta in discesa, si può ancora credere nella qualificazione diretta.

Per arrivare tra le prime otto sarà però importante vincere già domani. I favori del pronostico sono tutti verso il Milan, ma attenzione alle sorprese e soprattutto ai cali di concentrazione. In questo inizio di stagione i Rossoneri ci hanno infatti abituato a troppi alti e bassi, che hanno poi portato a perdere diversi punti soprattutto in Serie A. Domani dunque, dopo lo 0-0 maturato contro la Juventus nella giornata di sabato, l’obiettivo è vincere. In merito al match contro lo Slovan e a questo inizio di stagione ha parlato di recente l’attaccante Tammy Abraham.

Abraham risponde alle critiche: “Gioco ogni partita come se fosse l’ultima”

Nella conferenza stampa che precede Slovan Bratislava-Milan ha parlato l’attaccante rossonero Tammy Abraham. L’inglese si è espresso in merito a questa sua prima parte di stagione affermando che ogni partita è importante. L’ex Roma ha poi continuato: “Ho giocato titolare nel derby che abbiamo vinto ma anche in altre partite andate male. Gioco ogni partita come se fosse l’ultima, sono molto entusiasta in vista di domani“. Il classe 1997 ha parlato anche della sua condizione fisica dicendo di star bene e di lavorare ogni giorno per recuperare al meglio la condizione.

L’ex Roma ha poi sfruttato l’occasione per caricare tutti i suoi compagni: “Ci aspetta una bella partita, dobbiamo dimostrare chi siamo. Dopo il Real dobbiamo essere sicuri di noi, sono fiducioso“. Di certo il Milan ha buone chance di vincere e se scenderà in campo con la stessa fame vista al “Bernabeu” non ci saranno problemi.

Davanti ai microfoni il numero 90 del Milan è parso carico e sicuro dei suoi mezzi in vista della sfida. Di certo se Abraham tornerà quello visto nei primi mesi a Roma, allora Fonseca avrà un’arma in più per il proseguo della stagione. Al momento per il giocatore 2 gol e 2 assist in campionato e ancora a secco in Champions, che possa essere domani la serata della sua rinascita?