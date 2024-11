Milan, svolta per Camarda: scelta fatta, annuncio in arrivo

Francesco Camarda sta per vivere un’altra grande svolta per la sua carriera: la scelta ormai è fatta, manca solo l’annuncio finale

Il Milan si sta ancora godendo la grande vittoria in Champions League contro il Real Madrid, un 1-3 roboante e storico che ha riempito il cuore dei tifosi, che proprio non si aspettavano un risultato così prestigioso contro una delle favorite per la vittoria finale.

A Paulo Fonseca serviva un successo di questo tipo ed è arrivato, sperando che possa dare il via a una serie positiva che possa riabilitare i rossoneri per i primi posti in classifica anche in campionato. Di sicuro, ora il Diavolo non vuole più fermarsi, soprattutto prima della sosta, ma ha dovuto fare i conti con un altro infortunio pesante.

Morata ko in allenamento: le scelte di Fonseca

Oggi il mondo rossonero è stato scosso da un’altra brutta notizia. Alvaro Morata ha subito un trauma cranico in allenamento dopo un brutto scontro con Pavlovic ed è stato portato in ospedale per i controlli del caso. Dopo la grande paura, è stato il tempo di tornare al campo, visto che l’attaccante spagnolo, in gol contro il Real Madrid, non riuscirà a recuperare per tempo per il match contro il Cagliari del prossimo weekend.

Ciò vuol dire che Fonseca dovrà scegliere tra Abraham e Jovic per occupare il ruolo di prima punta centrale, nonostante i due attaccanti centrali non abbiano proprio convinto in questa prima parte di stagione, per motivi diversi. L’inglese inoltre è reduce da un infortunio alla spalla, lì dove aveva già subito diversi problemi in carriera.

E, proprio per queste ragioni, non può essere sottovalutata l’opzione che porta a Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante è una grande speranza per tutto il Milan, ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, e aveva anche trovato il gol in Champions League che avrebbe scritto una nuova pagina di storia.

I tifosi vogliono Camarda, Fonseca ci pensa: sarà tra i convocati

La notizia è che Camarda, in attesa della lista ufficiale, sarà sicuramente tra i convocati per il match contro il Cagliari. È probabile che Fonseca gli concederà dello spazio a gara in corso, almeno uno spezzone per mostrare le sue doti.

Ma non sono del tutto scartate le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. Sui social sono in tanti che lo chiedono e non stanno di certo nascondendo il loro apprezzamento, e vedremo se Fonseca li accontenterà.