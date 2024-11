Milan: telefonata con il Monza, scambio a gennaio

Il Milan guarda poco lontano, in Brianza, per il primo rinforzo sul mercato invernale: contatti per l’affare con lo scambio con i brianzoli

Si apre una nuova settimana carica di tanti pensieri per il Milan, che non è ripartito certo al meglio dopo la sosta per le nazionali. Ha deluso, ovviamente, il pareggio contro la Juventus a San Siro, non tanto per il risultato ma per il modo in cui è maturato. E’ stato un Diavolo quasi scarico, incapace di creare reali grattacapi ai bianconeri, nonostante questi si fossero presentati al ‘Meazza’ con moltissime assenze e dunque in grande difficoltà.

Lo 0-0 tra rossoneri e bianconeri è stato tutt’altro che uno spot per il bel calcio. Ma soprattutto, allontana ancora il Diavolo dalla vetta della classifica. Persa un’occasione per provare ad accorciare sul gruppone di testa e adesso gli interrogativi su quelle che potranno essere le prospettive stagionali aumentano sempre di più. Il Milan di Fonseca pare già fuori dalla corsa scudetto, ma appare in difficoltà anche in ottica corsa Champions.

Ecco perché la dirigenza è già al lavoro per quanto dovrà avvenire a gennaio. Nonostante Ibrahimovic abbia dissimulato, il Milan ha bisogno di rinforzi sul mercato invernale. E i buoni rapporti con Galliani e con il Monza possono aiutare.

Milan su Bondo: il punto sul futuro del francese

Da tempo, il Milan segue Warren Bondo. Il centrocampista francese già nella scorsa stagione si era messo in luce con i brianzoli e anche adesso, nonostante il momento difficile della squadra di Nesta, non fa mai mancare il suo contributo.

Ecco perché il Diavolo è sempre più interessato. Il Monza non vorrebbe privarsene a gennaio, dato che parliamo di uno dei pochi punti fermi di una compagine che appare in affanno. Per convincere i ‘cugini’, il Milan ha intensificato i contatti per proporre uno scambio, inserendo un giovane nell’affare. Al Monza piacerebbe Camarda, ma più facile che il Milan possa mettere sul piatto Zeroli.

Milan, priorità al centrocampo: Bondo oppure l’affondo su Ricci

Di sicuro, il Milan sa che serve un centrocampista per dare sostanza, quantità e qualità in mezzo. Urge un alter ego di Fofana, che continua a cantare e portare la croce in mezzo. In alternativa a Bondo, sullo sfondo c’è sempre l’idea Ricci.

Anche convincere il Torino a gennaio non sarà facile, ma i rossoneri sono intenzionati a provarci. E anche in questo caso possono giocarsi una carta, per i granata potrebbe essere Jovic il nome giusto.