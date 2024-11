Milan, tutto fatto per il rinnovo: c’è l’accordo!

Dopo i fitti contatti delle ultime settimane, trovato l’accordo per il rinnovo di contratto del pilastro rossonero: atteso l’annuncio.

Quello dei rinnovi continua ad essere un tema caldo in casa Milan. La società rossonera è infatti al lavoro per sistemare alcune situazioni contrattuali di diversi elementi della rosa, con l’obiettivo di evitare spiacevoli colpi di scena nei prossimi mesi. In attesa di capire meglio il futuro di Theo Hernandez, il cui rinnovo è attualmente in stand-by, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi avrebbe intensificato i contatti con tre pilastri di Fonseca.

Il primo è Mike Maignan, vicino all’accordo per un prolungamento fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione più bonus. Anche i contatti con l’entourage di Tijjani Reijnders starebbero proseguendo negli ultimi giorni, con l’olandese pronto a rinnovare fino al 2030 con stipendio raddoppiato (da 1.7 a 3.5 milioni di euro a stagione). Se per i primi due mancano ancora alcuni dettagli da sistemare, tutto fatto invece per quanto riguarda Matteo Gabbia: accordo trovato tra il centrale italiano e il club rossonero per un contratto fino al 2029 con stipendio raddoppiato.

Milan, tutto fatto per il rinnovo di Gabbia: i dettagli

La storia d’amore tra Matteo Gabbia e il Milan è pronta a continuare. Come annunciato nelle scorse ore da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il difensore centrale rossonero avrebbe trovato l’accordo con il club per il prolungamento del suo contratto in scadenza a giugno 2026. Il classe 1999 rinnoverà fino al 2029, con uno stipendio che dovrebbe superare i 2 milioni di euro netti a stagione bonus compresi (attualmente percepisce poco meno di un milione di euro netti a stagione).

Negli ultimi giorni la dirigenza rossonera aveva intensificato i contatti con l’agente del difensore, riducendo ulteriormente la distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta del club. Gabbia, dal canto suo, aveva già espresso chiaramente il desiderio di proseguire a lungo la sua avventura in rossonero, ribadendo la sua volontà di legarsi ancora per molto al club che lo ha cresciuto.

Gabbia fin dai primi passi in questa nuova stagione ha dimostrato di essere un difensore di grande livello, diventando una delle prime scelte di Fonseca nel reparto difensivo. Dal suo ritorno in rossonero nel gennaio di quest’anno, il numero 46 ha sempre dimostrato grande professionalità e applicazione, entrando definitivamente nel cuore dei tifosi del Diavolo grazie al gol decisivo siglato nell’ultimo derby contro l’Inter.