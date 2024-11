Modulo Milan, Fonseca fa chiarezza: arriva l’annuncio in diretta

Brutta batosta in casa Milan e nel post gara Paulo Fonseca ha commentato la prestazione del club rossonero e le difficoltà della squadra.

Il Milan torna con i piedi per terra. I tifosi speravano che la vittoria al Santiago Bernabeu potesse cambiare definitivamente le sorti di questa stagione e invece arriva l’ennesimo tremendo passo falso, un pari inaspettato e subito nel finale contro il Cagliari. Tre gol subiti contro una squadra impegnata nella lotta salvezza e l’ennesima dimostrazione di un’annata no.

Il Milan è grande con le grandi e piccolo con le piccole, purtroppo ancora una volta c’è questo trend e i tifosi e – in parte anche tecnico e società – non capiscono il motivo per cui la stessa squadra batte dominando Inter e Real Madrid e perde punti in maniera clamorosa contro squadre impegnate nella lotta salvezza. Tra i vari motivi si è parlato anche della questione modulo e su questo Fonseca ha voluto mettere i puntini sulle i.

Cagliari-Milan, Fonseca svela la verità sulla squadra

Il Milan gioca con il 4-2-3-1 ma in certi tratti ha giocato invece con il 4-3-3. Ai microfoni di DAZN nel post partita Fonseca ha voluto spiegare questa situazione e chiarire l’ennesimo rebus riguardo il modulo: “Noi giochiamo sempre con il centrocampo a tre, oggi abbiamo giocato con Fofana, Reijnders e Pulisic e il problema non è stato questo. Il primo gol è in fuorigioco, ma noi non possiamo prendere un gol del genere…”

Il tecnico ha poi proseguito spiegando gli errori della squadra: “Il secondo gol poi è pazzesco, sapevamo che questa era una squadra che crossa sempre e siamo stati poco aggressivi con i singoli, non con il reparto”, la chiosa finale del tecnico che ha chiuso le polemiche al