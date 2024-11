Monza-Milan, Fonseca stupisce ancora: un big verso la panchina

Il Milan vuole subito tornare alla vittoria contro il Monza e Fonseca è pronto a stupire ancora: il big rossonero partirà dalla panchina.

In casa Milan continua a mancare la continuità. Dopo le vittorie contro Brugge e Udinese, la squadra rossonera ha visto nuovamente interrompere la propria corsa. La sconfitta di San Siro contro il Napoli di Antonio Conte ha visto allontanarsi di ben undici lunghezze, almeno per il momento, la vetta della classifica, una distanza impensabile ad inizio stagione. Le numerose e pesanti assenze possono essere una scusante per Paulo Fonseca, ma molte delle cose viste in campo continuano a non convincere a pieno.

Contro il Monza non sono ammessi altri passi falsi, con l’obiettivo nelle prossime settimane che dovrà essere quello di accorciare le distanze in classifica sia in campionato che in Champions League. Per provare ad uscire con i tre punti dall’U-Power Stadium, il tecnico rossonero avrebbe deciso di fare nuovamente a meno di uno dei calciatori considerati, fino a qualche settimana fa, imprescindibile: Rafael Leao. Il portoghese si avvia alla terza panchina consecutiva.

Monza-Milan, Fonseca non cambia idea: Leao partirà nuovamente dalla panchina

“Rafa Leao in panchina per Monza-Milan, per la terza volta in quattro partite. L’allenamento, a meno di sorprese di domani, dice Okafor dal 1’ e Leao ancora fuori. Fonseca diceva dopo il Napoli: “Non c’è conflitto, è solo l’opzione di un allenatore”. Il messaggio però è forte…“. Questo l’annuncio di Luca Bianchin a poco più di ventiquattr’ore dal fischio di inizio del match dell’U-Power Stadium tra Monza e Milan. Anche secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, l’attaccante portoghese si starebbe avviando ancora una volta verso la panchina.

Alla vigilia della gara contro la squadra allenata dall’ex Alessandro Nesta, Paulo Fonseca ha infatti provato il tridente composto da Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Noah Okafor, che andranno ad agire alle spalle di Álvaro Morata. Escluso quindi dalle prove di formazione Leao, diventato ormai un vero e proprio caso in casa Milan dopo i soli 88 minuti disputati nelle ultime tre uscite.

Se Fonseca confermerà l’esclusione del suo numero 10 dal primo minuto, per l’attaccante portoghese si tratterebbe della terza panchina consecutiva in campionato dopo quelle contro Udinese e Napoli, la quarta da inizio stagione. Dovrebbero invece tornare dal primo minuto Tijjani Reijnders, al fianco di Youssouf Fofana, e Theo Hernandez, con Filippo Terracciano che potrebbe andare ad occupare la corsia di destra