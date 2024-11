Monza-Milan, Galliani furioso dopo il gol annullato: che frecciata ai rossoneri

Non sono di certo mancate le polemiche nella sfida di ieri sera tra il Monza e il Milan. Anche Adriano Galliani ha parlato dell’accaduto lanciando una frecciata al Diavolo.

In una gara ricca di colpi di scena, ed anche di molte polemiche, il Milan è riuscito ad avere la meglio sul Monza sbancando l’U-Power Stadium per 1-0. Vittoria fondamentale per i Rossoneri che, dopo il rinvio del match contro il Bologna e la sconfitta interna contro il Napoli, ritrovano i tre punti e provano a riavvicinarsi ai vertici della classifica.

Il primo tempo della sfida è stato senza dubbio ricco di emozioni, con il Diavolo capace di sbloccare la gara negli ultimi minuti con Tijjani Reijnders nonostante un Monza arrembante. Prima del gol rossonero era inoltre arrivato, su uno dei tanti attacchi dei padroni di casa, il vantaggio dei brianzoli con Dany Mota. La rete non è stata, però, convalidata a causa di un fallo (molto severo) ai danni di Theo Hernandez.

L’episodio ha ovviamente fatto scoppiare molte polemiche. Al termine della gara anche Alessandro Nesta, tecnico del Monza, si è lamentato davanti ai giornalisti per la scelta a dir poco discutibile dell’arbitro. Questa mattina anche l’AD Adriano Galliani ha detto la sua con alcune dichiarazioni al veleno.

Galliani polemico dopo Monza-Milan: “Chissà cosa sarebbe successo…”

Sulle proprie colonne la Gazzetta dello Sport ha riportato le parole dell’ex Milan sull’episodio accaduto nei primi minuti di gara. Secondo Galliani si è trattato di un gol regolare annullato ingiustamente, che se capitato ad un top club avrebbe fatto decisamente molto più discutere:

È il secondo gol regolare che ci viene annullato in pochi giorni. Se avessero annullato due reti a un grande club chissà cosa sarebbe successo, sicuramente e ne sarebbe parlato per giorni. Invece è capitato al Monza e tutti se ne dimenticheranno.

Questo, dunque, il commento di Galliani che non le ha di certo mandate a dire. L’AD del Monza si è chiesto cosa sarebbe accaduto a parti inverse o ad un altro top club. Per il Monza, come sottolineato dallo stesso Galliani, si tratta del secondo episodio a sfavore dopo quello contro l’Atalanta di mercoledì scorso: anche in quell’occasione è stato annullato un gol ai brianzoli per un presunto fallo in attacco. La sensazione è che, però, la ruota giri per tutti e che prima o poi ogni squadra debba sbattere contro degli errori grossolani da parte di arbitri e VAR. Anche il Milan lo sa bene.