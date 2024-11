Monza-Milan, le formazioni ufficiali: la scelta su Calabria e Leao

Il tecnico portoghese ha fatto le sue scelte sugli undici che scenderanno in campo dal primo minuto contro il Monza.

Questo pomeriggio si è aperta l’11° giornata di campionato, la penultima prima della sosta di novembre che lascerà spazio ancora una volta alle Nazionali: dopo la vittoria del Bologna sul campo del Lecce, alle 18:00 è toccato alla Juventus affrontare in esterna l’Udinese. Alle 20:45 scenderanno in campo Monza e Milan: entrambe a caccia dei tre punti, dopo le sconfitte rispettivamente contro Atalanta e Napoli. Il Monza per distaccare la zona retrocessione, il Milan per ritrovare la zona Europa.

Monza-Milan sarà diretta dall’arbitro Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Perrotti. Il quarto uomo sarà Mariani, mentre al VAR ci saranno Serra e Maresca.

Fonseca ritrova Theo Hernandez e Reijnders, che hanno saltato la sfida contro il Napoli a causa della squalifica rimediata ormai tre giornate fa. Il tecnico portoghese ritrova anche Calabria, di rientro da un infortunio. L’obiettivo è conquistare i tre punti per riavvicinare le altre big, in attesa dei risultati di Napoli e Inter.

Monza-Milan, le scelte di Fonseca e Nesta: le formazioni ufficiali

Il Milan di Paulo Fonseca, dopo la sfida contro il Monza, ha in programma martedì sera la delicata trasferta di Champions League contro il Real Madrid. Contro il Monza, Fonseca ritrova sulla fascia sinistra Theo Hernandez mentre su quella destra schiera titolare Terracciano, al posto di Calabria che si siederà ancora in panchina nonostante sia recuperato pienamente dall’infortunio. I due centrali di difesa saranno Thiaw e Tomori, con Pavlovic che si siederà in panchina dopo non una buona prestazione contro il Napoli.

A centrocampo, accanto a Fofana, giocherà Reijnders, anche lui di rientro dalla squalifica come il terzino francese; a supporto della punta Morata, ci sarà il trio formato da Okafor, Chukwueze e Pulisic. Ancora panchina dunque per Leao, così come contro il Napoli e l’Udinese. Chissà se quella di Fonseca è una decisione presa in vista della delicata sfida contro li spagnoli. In panchina tornerà anche Abraham, che potrebbe avere a disposizione anche uno spezzone di partita da giocare, per ritrovare minuti dopo l’infortunio alla spalla.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; P. Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Maldini; Djuric. All. Nesta.