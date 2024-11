Monza-Milan, le probabili formazioni: Fonseca spiazza tutti

Le probabili formazioni di Monza-Milan, in programma domani all’U-Power Stadium: Fonseca pronto a sorprendere e non solo per Leao

Il Milan torna in campo dopo il ko di martedì contro il Napoli a San Siro. I rossoneri, prima della grande sfida col Real Madrid in Champions League, sono attesi all’U-Power Stadium per affrontare il Monza.

Paulo Fonseca è pronto a sorprendere ancora con la scelta, anticipata dalla Gazzetta dello Sport, di escludere ancora una volta Rafael Leao dalla formazione titolare.

Al suo posto, ancora Noah Okafor, che è in un buon momento di forma anche se contro il Napoli non è riuscito ad incidere.

Ma le sorprese di formazione non sono finite qui, perché Fonseca è pronto ad altre due esclusioni inaspettate. Entrambe riguardano la difesa.

Non solo Leao, Fonseca ne esclude altri due

La buona notizia per il Milan è che torneranno a disposizione Theo Hernandez e Reijnders, entrambi assenti col Napoli per squalifica – che avrebbero dovuto scontare contro il Bologna.

Tutti e due saranno regolarmente in campo dal primo minuto nelle loro consuete posizioni. Le novità riguardano altri ruoli.

Stando alle indiscrezioni riportate da Sky Sport, Fonseca dovrebbe mettere fuori dai titolari anche Emerson Royal e, di nuovo, Tomori.

I difensori centrali saranno ancora Thiaw e Pavlovic, che non hanno fatto così male col Napoli – a parte in occasione del gol di Lukaku.

La sorpresa è, invece, a destra: non sarà Davide Calabria il sostituto del brasiliano ma Filippo Terracciano. L’ex Hellas Verona, finora sempre schierato a sinistra, dovrebbe quindi agire sulla corsia di destra, che è da sempre la sua preferita.

Nelle ultime partite Terracciano ha risposto in maniera positiva: un chiaro segnale che Fonseca non si è lasciato sfuggire e per questo gli darà un’altra possibilità.