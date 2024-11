Monza-Milan, tifosi rossoneri furiosi: scatta la protesta!

Immagini surreali quelle che arrivano da Monza, dove si sta disputando il match tra Monza e Milan: la Curva Sud protesta.

Monza-Milan è iniziata da pochi minuti, con la difesa dei rossoneri che ha già rischiato grosso più volte: nei minuti iniziali del match, infatti, il Monza si era portato avanti con il risultato grazie al gol di Dany Mota, annullato poco dopo dall’arbitro Feliciani per un contatto in precedenza con Theo Hernandez, ritenuto dall’arbitro falloso. La squadra di Nesta si è resa pericolosa davanti a Maignan più volte, soprattutto con l’ex rossonero Daniel Maldini. Nel frattempo, nei minuti iniziali del match, è scattata una protesta anche dai tifosi rossoneri: il motivo.

Protesta Curva Sud, non c’entra la società: il motivo

Verso il 15° del primo tempo del match tra Monza e Milan, una parte del settore ospiti, rappresentata dalla Curva Sud del Milan, ha cominciato a lasciare lo stadio: una forma di protesta, non tanto contro la società del club rossonero quanto per quello che è successo prima del match fuori dallo stadio.

In segno di solidarietà, infatti, un gruppo di rappresentanza della Curva Sud è uscito al quarto d’ora del primo tempo poiché altri 50 esponenti della Curva sono stati costretti a rimanere fuori dallo stadio, nonostante non ci sia nessun Daspo nei loro confronti. Nessuna contestazione in sé, quanto più un segno di solidarietà. Questo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport: