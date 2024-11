Morata carica Leao: “È nato per questo”

Nel prepartita del big match Real-Milan Alvaro Morata ha parlato così dei problemi di Valencia e della partita del Bernabeu.

Alvaro Morata è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell’immediato pre gara di Real Madrid-Milan. Prima un messaggio a Valencia e alla Spagna dopo i disastri della settimana scorsa, poi un commento anche su Leao.

Le parole di Morata prima di Real-Milan

“Valencia? Il calcio è meno importante, vorrei mandare un abbraccio a chi sta soffrendo. Sono orgoglioso della forza degli spagnoli. Noi dalla distanza facciamo il possibile”.

“Bisogna arrivare qui con personalità, anche il Milan ha una storia dietro. Si può vincere o perdere ma serve la prestazione. Dobbiamo farlo per noi, per essere consapevoli per le nostre potenzialità. Leao? È superiore, è un giocatore nato per queste competizioni. Se devo firmare perchè sia la sua serata lo faccio subito“.