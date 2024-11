News Milan, ancora rotazioni per Fonseca verso l’Empoli: mossa a sorpresa in attacco

Archiviata la Champions, il Milan vuole tornare a correre in Serie A. Paulo Fonseca ha intenzione di variare ancora l’undici titolare da schierare contro l’Empoli.

L’insipido 0-0 maturato sabato scorso contro la Juventus ha messo il Milan e Paulo Fonseca spalle al muro. A testimoniare il margine d’errore ridotto all’osso per i rossoneri sono i fischi copiosi scesi dagli spalti di “San Siro” al rettangolo verde, diretti verso il gruppo squadra. Il Diavolo non può più sbagliare e nemmeno la sofferta vittoria contro lo Slovan Bratislava ha allentato la pressione.

Paradossalmente, la situazione di classifica è più tranquilla in Champions League (competizione in cui il Milan è atteso da tre sfide sulla carta abbordabili) che in Serie A. L’obiettivo scudetto dichiarato da inizio stagione dall’allenatore portoghese rischia di diventare utopia molto presto, specialmente se oggi alle 18 non dovesse arrivare un successo. L’impegno casalingo contro l’Empoli deve essere la prima tappa di una risalita verso le cime più alte.

Da qui a metà gennaio il calendario può giocare a favore dei rossoneri, eccezion fatta per la trasferta di Bergamo di venerdì prossimo. A poche ore dalla sfida, Fonseca è indirizzato verso un nuovo turnover per l’incontro di questo pomeriggio.

Milan-Empoli, Fonseca cambia ancora: le probabili formazioni

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il portoghese ha in mente di cambiare sei pedine rispetto alla gara infrasettimanale. Tante rotazioni a partire dall’attacco. Fonseca si affida ancora all’esterno “tattico” Musah, schierato sulla destra specularmente al ritrovato Leao, tornato perno e uomo simbolo di questo Milan. Titolari anche Christian Pulisic e Alvaro Morata, che riprende il testimone dopo la titolarità di Abraham in Champions.

Cambi anche in difesa, reparto in cui tre interpreti su quattro titolari a Bratislava dovrebbero sedere in panchina. Fuori, quindi, Calabria e dentro Emerson Royal. Stesso discorso per Pavlovic e Tomori, che lasciano spazio dal primo minuto a Thiaw e Gabbia davanti a Maignan. Non è in discussione, invece, la presenza dal primo minuto sia di Fofana che di Reijnders.

L’Empoli risponde con la scoperta Vasquez tra i pali, arrivato in prestito proprio dal Diavolo. Davanti al colombiano agiranno Goglichidze, Ismajli e Viti. Centrocampo a quattro con Maleh e Henderson, fasce affidate a Gyasi (sulla destra) e Pezzella (a sinistra). Anche il reparto avanzato profuma di Milan. Oltre a Cacace sulla trequarti agirà il ragazzo del vivaio rossonero Colombo, pronto a far rimpiangere la scelta presa in estate dal club così come Pellegri, unica punta che ha già annunciato l’intenzione di trafiggere Maignan e punire la sua ex squadra. Il Milan è avvisato.

Seguono le probabili scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson R., Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Colombo, Cacace; Pellegri. All. D’Aversa.