News Milan, doppio sospiro di sollievo per Fonseca: l’aggiornamento è una manna

Doppia ottima notizia per Paulo Fonseca. L’aggiornamento da Milanello è una manna per il tecnico portoghese, che può esultare.

Un passo avanti e uno indietro. È questo il ritmo tenuto dal Milan in questo primo terzo di stagione. Tra Champions League e la Serie A la banda rossonera sta viaggiando sull’ottovolante. Va trovata quanto prima una quadra per aumentare i giri del motore e recuperare terreno in campionato, dove si sono persi già troppi punti che rischiano già di compromettere la corsa scudetto, con il Napoli capolista a otto punti di distanza (senza dimenticarsi tuttavia del match da recuperare a Bologna).

Queste due settimane di pausa serviranno a Fonseca per lavorare ancora sulla tenuta della squadra e, soprattutto, sulla fase difensiva, che troppo spesso ha concesso spazi letali agli avversari. Ieri si è svolta l’ultima seduta settimanale per i calciatori rimasti a Milanello. Per alleggerire la tensione, l’allenatore ha scelto di concedere quattro giorni di riposo ai giocatori, per poi ritornare alla base lunedì ed iniziare a preparare seriamente la super sfida di sabato 23 contro la Juventus.

In questi giorni di stacco, il tecnico ne approfitterà per monitorare le condizioni dei suoi “nazionali”, con il mirino puntato verso Alvaro Morata.

Milan, occhi puntati sul recupero di Morata: Fonseca spera in un trattamento “leggero” dalla Spagna

Come riporta “Il Corriere dello Sport“, l’attaccante si è allenato regolarmente con la Roja e dovrebbe essere a disposizione per le gare contro Danimarca e Svizzera. Fonseca si augura tuttavia che De La Fuente utilizzi con parsimonia il numero 7, che ha appena recuperato dal trauma cranico dovuto ad uno scontro in allenamento con Strahinja Pavlovic. Non è stato convocato da Spalletti, invece, Matteo Gabbia, ma per lui il rientro si avvicina.

Per il difensore i giorni di “ferie” saranno due in meno. Domani e dopodomani il centrale rimarrà al centro sportivo di Milanello per svolgere lavoro personalizzato e trovare la condizione migliore. Il problema al polpaccio sembra oramai alle spalle. Ora occorre ritrovare i ritmi partita verso il big match contro i bianconeri, in cui, a meno di spiacevoli sorprese nei prossimi giorni, Fonseca potrà avere tutto l’organico a disposizione, fatta eccezione ovviamente per Florenzi e Bennacer.

L’incontro con la Vecchia Signora è fondamentale per rientrare in corsa per i piani alti della classifica. Servirà un Milan compatto e unito per schermare la fantasia dei calciatori di Thiago Motta.