News Milan, le big d’Europa in pressing su Reijnders: il piano del club rossonero

Tijjani Reijnders da impazzire. La prova di Madrid ha verificato lo status dell’olandese, corteggiato da alcune big europee. Ora il Milan ha un piano chiaro.

Ci si aspettava una notte di stelle luminose ad illuminare Madrid, con gli occhi del mondo puntati sul “Santiago Bernabeu”. Ma a brillare non sono stati i soliti noti Vinicius Jr, Mbappè o gli altri fenomeni Blancos. Contro ogni aspettativa, il rettangolo verde è stato decorato da una splendida costellazione rossonera, in cui gli astri più luminosi sono stati calciatori come Maignan, Leao, Reijnders, senza nulla togliere ad una lodevole prestazione corale da parte di tutto il collettivo.

I leader rossoneri hanno preso per mano il Milan, a partire dal ritrovato Rafael. Il 10 portoghese ha finalmente palesato i suoi lampi e tutta la formazione ne ha giovato. Anche se non ha segnato, il classe 1999 è apparso tra i più entusiasti del successo ottenuto contro i campioni d’Europa. Chi invece ha timbrato il cartellino è Tijjani Reijnders, autore della rete che ha chiuso il match.

L’olandese ha avviato l’azione eludendo il pressing di tre avversari per poi chiuderla su assistenza del portoghese. Un gol che certifica la crescita assoluta del numero 14, che ora fa gola a tutta Europa.

Reijnders da impazzire, l’olandese cercato dalle big europee: il Milan chiude la porta

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il valore del cartellino di Reijnders può dirsi triplicato rispetto all’anno scorso. Un centrocampista totale che ora tutta Europa può ammirare, ma anche corteggiare. Alcune big europee, su tutte Barcellona (che già ci aveva provato prima del trasferimento al Milan nell’estate 2023) e Manchester City, si erano dette interessate al classe ’98. Il Milan però non vuole saperne di cedere il calciatore maggiormente cresciuto dal suo approdo a Milanello.

Per simboleggiare la centralità di Reijnders nel progetto rossonero, il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto il rinnovo di contratto. Una proposta che, di per sé, non sarebbe del tutto necessaria in quanto Tijjani e il Milan sono legati fino al 2028. Ma proprio per premiare l’olandese, la dirigenza vuole blindare l’ex AZ Alkmaar. La trattativa con l’entourage dovrebbe iniziare tra qualche mese, presumibilmente nel 2025, per allungare la scadenza al 2030.

Un matrimonio voluto da entrambe le parti. Reijnders si trova benissimo a Milano e per i tifosi è ormai un pupillo. Non sarà un’impresa trovare la quadra con il calciatore, che ora più che mai è imprescindibile per Fonseca.