News Milan, team USA si tinge di rossonero: che show di Pulisic e Musah

Nella notte italiana gli Stati Uniti sono scesi in campo e Christian Pulisic e Yunus Musah sono stati tra i grandi protagonisti. I due milanisti hanno condotto la squadra alla vittoria.

C’è stato tanto Milan nella vittoria degli Stati Uniti nella notte italiana. Gli USA sono stati impegnati nelle scorse ore nel ritorno dei quarti di finale di CONCACAF Nations League contro la Jamaica. I ragazzi di Mauricio Pochettino hanno avuto la meglio vincendo per 4-2, bissando così il successo per 1-0 all’andata.

Qualificazione, dunque, alle semifinali per la Nazionale a stelle e strisce sempre più colorata di rossonero. Tra i migliori in campo, infatti, ci sono stati soprattutto Christian Pulisic e Yunus Musah. I due giocatori del Milan si confermano ancora una volta tra gli uomini più importante degli States.

Se nel caso di Capitan America non si tratta di certo di una novità, decisamente diversa è la situazione legata a Musah che con Pochettino sta trovando sempre più spazio. L’ex Valencia, che nel Milan non è di certo in cima alle gerarchie di Fonseca, è ormai un punto fermo della sua Nazionale.

Pulisic e Musah si prendono sulle spalle gli USA: gol per il primo, assist per il secondo

Il match disputato a St. Louis è stato senza storia nella prima frazione. Ad aprire le danze è stato proprio Pulisic che ha sfruttato al meglio un traversone dello juventino Weston McKennie, anticipando il portiere con un delizioso tocco sotto. Nella ripresa, dopo il netto 3-0 del primo tempo, è arrivato poi l’assist di Musah per il momentaneo 4-1 dell’altro juventino Tim Weah.

Oltre al Milan, c’è stata dunque anche tanta Juventus. Senza dubbio il modo migliore per arrivare al big match tra le due compagini in programma a San Siro il prossimo sabato. Ci saranno molte assenze, soprattutto sul versante bianconero, ma gli americani hanno già dimostrato di aver scaldato i motori.

Come detto, non mancheranno di certo gli assenti con la Juventus che arriva alla sfida con la coperta più corta. Quasi certamente i Bianconeri dovranno fare, infatti, a meno di Dusan Vlahovic (uscito in Nazionale per un problema all’adduttore) ed anche di Douglas Luiz, ancora ai box per un guaio muscolare. A queste due importanti assenze si aggiungono ovviamente quelle di Bremer, Cabal e Nico Gonzalez. Per il Milan dovrebbe invece tornare a disposizione Matteo Gabbia, con l’infortunio al polpaccio ormai alle spalle.