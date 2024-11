News Milan, ufficiali i convocati di Spalletti: la scelta sui rossoneri

Al termine di questa giornata di campionato si aprirà la nuova sosta per le Nazionali e negli scorsi minuti sono state rese note le convocazioni di Luciano Spalletti.

Il Milan è tornato a respirare dopo il prestigioso successo al Santiago Bernabeu sul Real Madrid di Carlo Ancelotti. Ora per i Rossoneri è, però, il momento di conferme e domani il primo esame sarà quello contro il Cagliari alle 18.00 in terra sarda. Il Diavolo vuole dare seguito alla vittoria contro i Blancos, per poi riposarsi con la sosta delle Nazionali.

La prossima settimana, infatti, si aprirà ufficialmente una nuova pausa per le Nazionali con l’Italia che tornerà in campo per gli impegni di Nations League. Gli Azzurri si giocheranno l’accesso alle fasi finali nei due big match contro Belgio e Francia: la priorità sarà chiudere nelle prime due posizioni del girone (basterebbe un pareggio con il Belgio), ma anche il primo posto è tutt’altro che impossibile.

Negli scorsi minuti sui canali della Nazionale è stata pubblicata la lista dei convocati di Luciano Spalletti e non mancano di certo le sorprese con anche qualche volto nuovo. Ecco quali sono state le scelte sui giocatori del Milan.

Convocati Italia, Gabbia out per infortunio: nessun milanista presente

Tra i 23 convocati per le sfide contro Belgio e Francia non figura nessun milanista. L’unico rossonero nel giro della Nazionale, Matteo Gabbia, è infatti ai box per un infortunio al polpaccio accusato nelle scorse settimane e per questo motivo non prenderà parte ai prossimi impegni. Per il centrale del Milan lo stop si è rivelato più grave del previsto, con il suo rientro che non si concretizzerà prima del rientro dalla sosta, con la super sfida contro la Juventus del 23 novembre nel mirino.

Nessun rossonero, dunque, nei convocati di Spalletti che ha però dato spazio a qualche volto nuovo come Pietro Comuzzo della Fiorentina, Nicolò Savona della Juventus e Nicolò Rovella della Lazio. Di seguito la lista dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).