“Non è possibile”: Cagliari-Milan, la sentenza di Reijnders è durissima

Il Cagliari di Nicola mette un freno al Milan di Fonseca: Reijnders mastica amaro al termine del match.

Il Milan è uscito con un solo punto dalla trasferta di Cagliari, terminando la sfida contro la squadra di Nicola sul risultato di 3-3. Tanti, troppi errori di disattenzione, sopratutto difensivi, non hanno permesso al Milan di dare seguito alla vittoria ottenuta in Champions League contro il Real Madrid.

La squadra rossonera ha abbandonato il terreno di gioco rammaricata. La conferma dell’umore tutt’altro idilliaco dell’ambiente Milan è arrivata dai protagonisti che hanno parlato nel post gara, come Tijjani Reijnders.

Reijnders mastica amaro: critica durissima alla squadra

Tijjani Reijnders si è palesato rinfrancato ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione della sua squadra in modo critico: “Abbiamo cominciato concedendo subito un gol, non è così che vuoi iniziare una partita. Non è possibile, da Milan, concedere 3 gol tutti uguali, non è possibile per noi”.

Sull’assist fornito a Leao: “Cercavo lo spazio in mezzo, non l’ho trovato e poi ho visto Rafa attaccare lo spazio. Era l’unico modo per fargliela arrivare, fortunatamente poi ha segnato”.

Sulla fase difensiva: “Sapevamo dei loro cross, è un loro punto di forza. Non abbiamo prestato attenzione, c’era sempre qualcuno libero sul secondo palo. Dobbiamo guardarci bene allo specchio e capire. Non puoi vincere partite come questa se non difendi bene”.