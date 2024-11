Nuovo stadio, arriva la mossa del Milan: adesso non ci sono dubbi

Il progetto relativo al nuovo stadio di Milan e Inter prende forma: arriva la mossa da parte della società rossonera. I dettagli.

Il progetto riguardante il nuovo stadio sembra essere sempre più definito. Nelle scorse ore il Sindaco del Comune di Milano Giuseppe Sala aveva dichiarato: “Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni“.

L’ultima idea per quel che riguarda lo stadio delle due società, nonostante Rozzano e San Donato siano ancora in piedi, porta alla costruzione di un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro, vicino al vecchio Meazza che a quel punto troverebbe nuove collocazioni d’impiego. La manifestazione richiesta dal numero uno di Milano, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata.

Il progetto relativo al nuovo stadio di Milan e Inter entra nel vivo. Secondo quanto dichiarato dalla Gazzetta dello Sport, i due club hanno compiuto la mossa, non vincolante, chiesta dal sindaco Sala. Accantonate, almeno per il momento le opzioni Rozzano e San Donato:

Un nuovo atto, formale ma necessario. Oggi l’Inter e il Milan hanno ufficialmente inviato al sindaco Beppe Sala la manifestazione di interesse non vincolante per la futura acquisizione dello stadio di San Siro e dell’area circostante, dove dovrebbe essere costruito l’impianto di proprietà delle due società. I club hanno lavorato sul documento nel weekend e ora il comune potrà dare seguito all’iter previsto: rossoneri e nerazzurri si aspettano che entro la fine della settimana il Comune consegni loro la perizia dell’Agenzia delle Entrate con la valutazione precisa sul valore del Meazza e delle aree circostanti. La cifra non è ancora stata svelata, ma dovrebbe essere intorno ai 200 milioni.