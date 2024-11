Nuovo stadio, Sala annuncia: “Adesso spetta a loro”

Giuseppe Sala torna a parlare del tema stadio: adesso la palla passa a Inter e Milan. Il sindaco è stato chiaro.

Inter e Milan vanno sempre più verso la direzione che porta alla realizzazione di un nuovo stadio sulle fondamenta dello stadio San Siro. Sulla questione è tornato a parlare il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha trattato l’argomento a margine della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre. Stando alle parole del sindaco, adesso spetta ad Inter e Milan prendere una decisione in merito.

Sala è chiaro: la palla passa a Milan e Inter

Giuseppe Sala è stato molto chiaro e diretto sulla questione stadio. Proprio giorni fa, l’Agenzia delle Entrate ha dato una sua valutazione in merito a San Siro e alle zone circostanti, etichettando il tutto sui 200 milioni di euro. Di questo, però, il sindaco di Milano non ne ha voluto parlare.

Come annunciato da Giuseppe Sala, adesso la decisione finale sul da farsi spetterà a Milan e Inter:“Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni”.