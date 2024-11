Paura durante Olanda-Ungheria: malore improvviso e panico in campo, sta succedendo in questi minuti

Il match tra Olanda Ungheria, valido per l’ultima giornata di Nations League, ha fatto preoccupare e non poco in questi minuti.

Questa sera si stanno affrontano alcune Nazionali per l’ultima giornata di Nations League. Uno dei match più interessanti – almeno in chiave Milan – è la gara tra Olanda e Ungheria, match valido per il secondo posto e che vede tra i protagonisti anche il centrocampista rossonero Tijani Reijnders.

Il primo tempo il giocatore ha sicuramente offerto una buona prova e l’Olanda ha concluso il primo tempo avanti 2 a 0 grazie a due calci di rigore, il primo siglato da Weghorst e il secondo dalla stella del Liverpool Cody Gakpo. Il club Orange sembra controllare la sfida ma è stato un altro avvenimento a colpire i tifosi e tutti gli addetti ai lavori.

Durante il primo tempo la sfida è stata momentaneamente sospesa per un episodio extra calcistico. Adam Szalai, ex giocatore e ora membro dello staff tecnico dell’Ungheria, ha accusato un malore in campo ed ha spaventato non poco tutti i presenti. L’ex attaccante è crollato improvvisamente a terra e subito è stato soccorso dai medici presenti in campo, tanto spavento con la sfida che è stata in quel momento momentaneamente sospesa.

Olanda-Ungheria, paura in campo per il malore

Lo stop alla gara era ovviamente dovuto ma sia tra i tifosi che in tv in tanti hanno pensato al peggio. Già in passato abbiamo assistito a scene del genere che poi finivano in disgrazia ma fortunatamente – almeno a quanto pare – non è questo il caso. La federazione ungherese ha subito rilasciato un comunicato per tranquillizzare tutti e ha confermato che le condizioni di Szalai sembrano in ripresa e sicuramente migliori del previsto.

La sfida intanto è ripresa e l’Olanda sta vincendo senza particolari patemi. Il mondo Ungheria soprattutto, ma in generale tutti allo stadio (e non solo) hanno comunque il pensiero all’assistente di Rossi (tecnico dell’Ungheria) e la speranza è che non sia davvero nulla di grave. Il Gruppo 3 di Nations League vede la Germania nettamente prima con 13 punti e l’Olanda che con questa vittoria dovrebbe staccare in classifica l’Ungheria e portarsi cosi a 8 punti.

Ada Szalai è una leggenda del calcio ungherese, ha collezionato 86 presenze e 26 reti con la maglia della Nazionale. Tanti impegni poi in giro per l’Europa e Szalai ha giocato tra le fila dello Stoccarda, dell’Hoffenheim, dello Schalke 04 e infine del Basilea con il quale ha concluso la carriera.