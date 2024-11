Perché Leao non gioca? Svelato il vero motivo dell’esclusione di Fonseca

Uno dei principali quotidiani in Italia è andato ad analizzare cosa si cela dietro le continue esclusioni su Rafael Leao.

Il calciatore portoghese è finito anche al centro delle voci di calciomercato, in una situazione che è al limite del paradossale se si pensa che fino a pochissimo tempo fa, lo stesso Leao, era considerato uno degli elementi migliori non solo del Milan, ma dell’intera Serie A.

Il numero 10, che va verso un’esclusione ancora in Monza-Milan, ormai è chiaro: è ai margini del progetto di Paulo Fonseca. Ma cosa è successo? Perché Leao non gioca? Sono diverse le ipotesi, ma non sono legate ad una questione di atteggiamento, lite negli spogliatoi o altre news che sono circolate nel recente periodo. Quella di Fonseca è una scelta, il motivo dell’esclusione di Leao è legato ad una cosa che è stata spiegata tra le colonne della rosea.

Leao ancora fuori: cosa è successo col portoghese

Rafa Leao va verso un’altra panchina, in una situazione che sta diventando complessa per lui. Dopo la panchina per scelta tecnica da parte di Fonseca, in Milan-Napoli – nonostante le tante assenze pesantissime -, in Monza-Milan e stando alle probabili formazioni, potrebbe venir fuori un’altra panchina.

Lo spiegano da La Gazzetta dello Sport, con Rafa Leao che verrebbe escluso per scelta tecnica. Ma quale sarebbe il problema, vero, con Leao stesso per Fonseca? Questo è l’interrogativo dei tifosi e dei suoi fantallenatori, che hanno speso gran parte del proprio budget al Fantacalcio per trovarsi poi senza bonus e senza voti, con Leao continuamente escluso.

E allora va vista dentro gli allenamenti di Casa Milan, la risposta su tale questione. Spiegano, dal quotidiano, che letteralmente sarebbe legato ad una mancata copertura in campo, quando c’è Leao tra i titolari. Fonseca potrebbe clamorosamente vederlo come calciatore che entra e spacca le partite, ad esempio.

Il vero motivo dietro l’esclusione di Leao: la rivelazione

Come rivelato dalla stessa fonte, si va verso una terza panchina di fila per Leao, salvo clamorosi colpi di scena, in Monza-Milan. E allora, la fonte, spiega i motivi dietro le continue scelte uguali da parte di Fonseca, sulla situazione Leao. Dopo Udinese e Napoli, un’altra panchina e viene spiegato che Rafael Leao, in fase difensiva, fa meno bene rispetto ai suoi compagni di squadra. Motivo per cui, Noah Okafor, dà maggiori garanzie a Fonseca, che lo sceglie come titolare. Lo svizzero interpreterebbe, per il tecnico e il suo staff, le due fasi con maggiore naturalezza ed efficacia.

Cosa deve fare Leao per tornare titolare?

Per tornare titolare, Rafa Leao, dovrà convincere Fonseca. Magari attraverso gli allenamenti, attraverso lo scorcio di partita che gli viene concesso. Fonseca, come si suol dire, “non guarda in faccia a nessuno”. Conta solo lo stemma del Milan davanti e non del nome che si ha dietro la maglia, come ha più volte ribadito il portoghese. E allora, non è per mancanza di impegno di Leao in campo, bensì semplicemente per il suo esprimersi al meglio – forse per qualità individuali che gli mancano – nella fase difensiva.