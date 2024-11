Pulisic portiere e Abraham gioca in difesa: questa volta non c’entra Fonseca

Avete mai pensato a come sarebbero i calciatori del Milan in ruoli completamente stravolti nell’undici titolare?

I rossoneri lo metteranno in pratica, stando a quel che si è visto pubblicato sui canali ufficiali del club del Milan, per quanto riguarda ciò che si è mostrato con Abraham e Pulisic protagonisti in campo.

Questa volta non c’entra niente Fonseca, che non li sceglierebbe mai in quei ruoli, chiaramente. Ma c’è la possibilità di vederli all’opera, all’interno dell’iniziativa che è stata svelata proprio dall’AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club.

Pulisic in porta e Abraham in difesa: non c’entra Fonseca

Le caratteristiche fisiche non permetterebbero a Christian Pulisic di finire tra i pali di San Siro, poi che sia in grado di fare diversi ruoli, è ormai chiaro per quanto ha mostrato sotto gestione Fonseca che, in questa stagione, lo sta usando sia da esterno che da trequartista offensivo.

Qualità enormi quelle dell’ex Chelsea che, assieme all’altro ex Blues, è stato immortalato in allenamento in un video pubblicato con eFootball, in collaborazione, vedendoli entrambi in ruoli diversi rispetto a quelli nei quali siamo abituati a vederli.

Ma questa volta Fonseca non c’entra nulla. Abraham difensore, al posto di Gabbia, Thiaw e dei suoi compagni di squadra e Pulisic in porta, quasi come se fosse Mike Maignan. Questa scelta, nel video ufficiale pubblicato quest’oggi dal Milan che ha mostrato come in eFootball, videogioco sul quale il Milan ha una partnership, sarà possibile schierarli tra porta e difesa.

Due nuovi ruoli per Pulisic e Abraham: il video dall’allenamento

Una “promo”, un evento, all’interno del videogioco di eFootball che permetterà ai videogiocatori e ai tifosi del Milan, di vedere Pulisic in porta e Abraham in difesa. Sono queste, le nuove carte “promo” con le quali poter giocare su eFootball. E per questa occasione, è stato postato un video in allenamento a Milanello, dove si è visto Pulisic mettere in mostra le sue qualità nel rilancio, da portiere. Un ruolo che oltretutto avrebbe voluto fare per sua stessa ammissione, se non fosse diventato un fuoriclasse sulla trequarti e che permette al Milan di trovarsi in rosa lo straordinario giocatore che è.

“Ho sempre voluto fare il portiere”: la rivelazione di Pulisic

Non è impazzito Fonseca, chiaramente, se si vede Pulisic come portiere su eFootball, tra le carte del Milan. Il calciatore del Milan ha così commentato, nel video pubblicato dal club, il suo “sogno” infranto di giocare in porta: “Avrei sempre voluto giocare in porta. Ci giocavo con mio padre quando ero piccolo. Dopo gli allenamenti andavo sempre in porta, mi mettevo anche i guantoni e provavo a fare il portiere”.