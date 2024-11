Real-Milan, Morata punisce ancora i galacticos: il dato è impressionante

Alvaro Morata punisce il Real Madrid di Carlo Ancelotti: il dato sull’attaccante del Milan è sorprendente.

Il primo tempo di Real Madrid-Milan, match valevole per la quarta giornata di Champions League, si è chiuso a tinte rossonere. A sbloccare la gara è stata proprio la squadra di mister Paulo Fonseca, gelando il Santiago Bernabeu nei primi minuti con la rete su corner di Thiaw. Non è bastato poi il penalty trasformato da Vinicius per frenare l’entusiasmo e l’intensità del Milan, che nel finale di gare si riporta avanti nel punteggio grazie al tap-in vincente di Alvaro Morata.

Il dato su Morata parla chiaro: lo spagnolo è da record

Dunque, nella prima frazione di gioco di Real-Milan ha prevalso una delle leggi del calcio più conosciute, ovvero, quella legata al gol dell’ex. Grazie alla rete dell’esperto centravanti spagnolo, i rossoneri sono riusciti a chiudere la prima frazione di gioco del Bernabeu sul punteggio di 1-2. Rete che per il calciatore ex Chelsea è valso un particolare record.

Alvaro Morata si è ancora una volta confermato una vera e propria “bestia nera” dei galacticos. Un dato stilato da Opta conferma in maniera evidente come lo spagnolo sia diventato a tutti gli effetti un incubo per la società di Florentino Perez. Il Real Madrid, di fatto, adesso è la squadra a cui Morata ha rifilato più gol nel corso della sua carriera. L’attaccante ex Juventus ne ha realizzati sin qui sette in tutte le competizioni.

Insomma, il Real è la vittima preferita di Alvaro Morata, che si esalta quando vede la sua vecchia squadra. Dopo la serie di fischi subiti dai suoi ex tifosi, il centravanti spagnolo ha risposto sul campo, a suo modo, andando in gol, dimostrandosi un cecchino implacabile quando dinanzi c’è il Real Madrid.