Reijnders ammalia San Siro: il dato sul centrocampista lascia increduli

Il centrocampista del Milan Tijani Reijnders ha messo in mostra una grandissima prova a San Siro contro l’Empoli di D’Aversa.

Spettacolo a San Siro e il Milan ha ottenuto tre punti fondamentali nella rincorsa Champions League e chissà se poteva essere qualcosa in più. Il centrocampista rossonero Tijani Reijnders ha realizzato una doppietta e ha fatto una prestazione d’autore che ha strappato applausi in terra rossonera. I tifosi rossoneri non possono che sorridere.

La stagione di Reijnders è finora stata spettacolare e un dato più di tutti dimostra che le cose sembrano ben diverse ormai. Reijnders ha segnato già 6 gol in 18 partite tra campionato e Champions League, ha brillato con assist e grandi prestazioni e finora è uno dei migliori centrocampisti del campionato. Rispetto al primo anno in rossonero sono cambiate tante cose.

Reijnders Milan, un dato parla chiaro

6 gol in 18 partite quest’anno e un rendimento totalmente diverso, sia come prestazioni che come numeri, rispetto alla prima stagione in rossonero. Sui social in molti hanno sottolineato la crescita di Reijnders che, per quel che riguarda lo scorso anno, ha collezionato 4 gol in 51 partite e ora – siamo solo a Dicembre praticamente – l’olandese ha già superato il suo score.

Rispetto allo scorso anno il giocatore gioca in maniera più offensiva, va spesso al tiro ed è decisivo. La prestazione al Bernabeu ha impressionato, il Milan ha brillato e con lui Reijnders che continua a stupire e che ormai risulta essere uno dei centrocampisti più forti e completi della serie A.