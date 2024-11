Reijnders conferma: “Al Milan sto bene”, i dettagli del rinnovo

Le parole di Reijnders che conferma la sua intenzione di restare al Milan. Ecco tutti i dettagli del possibile rinnovo

Tijjani Reijnders è un elemento sempre più importante per il Milan. Nella sua prima stagione in rossonero, l’impatto con San Siro e con la Serie A è stato ottimo, ma quest’anno sta dando qualcosa in più.

Il calcio di Paulo Fonseca è più vicino alle sue caratteristiche rispetto a quello di Stefano Pioli, ed è questo forse uno dei motivi che sta incidendo nella sua crescita.

A Madrid, nel tempio del Santiago Bernabeu e sotto gli occhi di Florentino Perez, ha regalato una prestazione di altissimo livello, con tanto di gol.

Una prestazione che allo stesso Perez, così come ad altri top club d’Europa, non è di certo passata inosservata.

Reijnders non si monta la testa: “Non voglio esaltarmi”

Il Milan sa che l’interesse intorno a Reijnders sta aumentando e per questo da ormai qualche settimana sono iniziati i contatti per il rinnovo di contratto.

Nonostante sia arrivato solo un anno fa, e con un accordo in essere fino al 2028, il Milan vuole procedere con il rinnovo per due motivi: per premiarlo con un adeguamento dell’ingaggio (oggi guadagna meno di due milioni) e per allontanare le pretendenti.

“Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così“, ha detto in un’intervista a Ziggo Sport dal ritiro dell’Olanda.

Reijnders ha parlato anche della notte di Madrid e della sua prestazione: “Dopo la partita ho ricevuto tantissimi messaggi da amici e familiari. M a non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti e questa non è la mia intenzione“.

Insomma, l’olandese conferma che al Milan sta bene e che vuole ancora crescere e migliorare.

Nei prossimi mesi potrebbe arrivare la firma coi rossoneri fino al 2030 e con ingaggio raddoppiato.