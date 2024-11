Shock Milan, è rossonero il giocatore accusato di aggressione: di chi si tratta

Negli scorsi minuti è stato rivelato il nome del giocatore che avrebbe colpito una ragazza durante una serata in una locale milanese. Si tratterebbe di un calciatore del Milan.

Hanno fatto scalpore negli scorsi giorni le dichiarazioni del noto conduttore Massimo Giletti in merito ad una presunta aggressione nei confronti di una ragazza da parte di un calciatore di una delle due squadre milanesi. Intervenuto nel programma Lo stato delle cose, il conduttore aveva parlato di aver visto un video che immortalava tutto.

Le parole di Giletti non sono ovviamente passate inosservate ed è fin da subito partito un totonomi sui social su chi potesse essere il giocatore in questione. In rete sono circolati diversi nomi, ma ora sembrerebbe esserci certezza sul protagonista della vicenda.

A svelare il nome è stato Fabrizio Corona, che già negli scorsi mesi aveva parlato della vicenda, che avrebbe puntato il dito contro un calciatore del Milan. Al centro dello scandalo ci sarebbe proprio Theo Hernandez, accusato dunque di aver aggredito una ragazza durante una serata in un locale milanese.

Theo Hernandez sotto accusa: secondo Corona avrebbe colpito una ragazza

Sul suo canale Telegram, Corona ha fatto il nome di Theo Hernandez mostrando delle immagini (dove non è possibile capire l’identità del presunto aggressore). Il paparazzo ha poi affermato che nelle prossime ore verrà pubblicato un video che vedrebbe il terzino del Milan aggredire una ragazza. Questo il messaggio condiviso da Corona sul proprio canale:

Il nome che stavate aspettando è quello di Theo Hernandez, giocatore del Milan e della nazionale francese. Nel secondo episodio di Falsissimo, racconteremo e mostreremo nel dettaglio la sua serata di violenza ed eccessi in un noto locale milanese.

Accusa gravissima quella mossa da Corona che dovrà ovviamente essere confermata. Quel che è certo è che si sta per venire a creare un nuovo terremoto in casa Milan, con Theo Hernandez diretto interessato. Si tratta di una questione delicatissima, con il rossonero che dovrà eventualmente rispondere delle sue azioni.

Prima, però, dovranno chiaramente esserci delle prove certe. Se confermata, si tratterebbe di una vicenda inaccettabile e Theo Hernandez dovrà giustamente prendersi le proprie responsabilità. Adesso, però, puntare il dito non ha molto senso ed è giusto che si faccia prima chiarezza sulla vicenda. Ciò che più conta è, infatti, che si faccia luce sulla questione. Poi sarà il momento per agire di conseguenza.