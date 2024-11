Ibrahimovic a sorpresa: “Bennacer torna tra una settimana”, poi si esprime sulle difficoltà della squadra

Slovan Bratislava Milan, arrivano le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Champions League.

I rossoneri di Paulo Fonseca sono pronti a scendere in campo contro lo Slovan Bratislava per la sfida valevole la quinta giornata di Champions League. Dopo la splendida vittoria del Bernabeu contro il Real Madrid per 1-3, il Milan è chiamato a compiere un’altra gara convincente in una competizione iniziata in salita, causa sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, e poi pian piano ripresa con la vittoria contro il Brugge e la performance di rilievo in Spagna. Prima del match contro lo Slovan Bratislava, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Ibrahimovic sicuro: “Con Fonseca c’è dialogo, vi svelo il segreto”

L’ex campione del Milan ha parlato del momento che sta vivendo la squadra in campionato e Champions League: “Troppa discontinuità di rendimento? La squadra deve trovare la stessa concentrazione di Madrid perché ogni partita è importante e se vuoi arrivare in alto, così come chiedono i nostri obiettivi, dobbiamo concentrarci partita dopo partita. I calciatori lo sanno”.

Sulla partita odierna, Ibrahimovic ha dichiarato: “Oggi è totalmente diverso. Sabato contro la Juve è stata una partita molto chiusa contro un avversario che non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Speriamo di poter fare ancora meglio. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando tutti i giorni. Tutti devono lavorare ed il segreto è proprio il lavoro”.

In merito al mercato di gennaio, ha affermato: “Mercato? Se parliamo di difesa, è tutta la squadra che deve difendere bene, non solo i difensori. Bennacer torna tra una settimana e quindi a centrocampo ci darà una mano in più. Da oggi fino al mercato vedremo cosa succederà, bisogna giocare ancora tante partite. C’è dialogo col mister rispetto alle esigenze”.