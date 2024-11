Sorpresa Origi, lo vuole un club di Serie A! I dettagli

Futuro a sorpresa per Divock Origi: l’attaccante belga può restare in Serie A, affare possibile a gennaio

L’avventura al Milan di Divock Origi non è andata come ci si aspettava. Acquistato a costo zero nell’estate del 2022, l’attaccante ex Liverpool non è mai riuscito a ritagliarsi il suo spazio e ad incidere.

Difficoltà di adattamento e problemi fisici hanno condizionato in negativo la sua avventura in Italia, che si è interrotta dopo un anno con il prestito al Nottingham Forest nell’agosto del 2023.

Il prestito però è andato molto male e alla fine gli inglesi hanno deciso di non riscattarlo, così Origi è tornato al Milan e ci è rimasto anche a fine mercato.

Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2026: inizialmente era stato aggiunto al Milan Futuro, insieme a Ballo-Touré, come annunciato da Ibrahimovic ad inizio estate.

Origi ancora in Serie A, clamorosa ipotesi

Il belga però non si è più visto a Milanello: si è sempre allenato da solo, a Roma e a Firenze, con il consenso del Milan.

I rossoneri sperano di trovare una nuova sistemazione per lui a gennaio e, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, si starebbe facendo avanti una clamorosa ipotesi.

C’è infatti un club di Serie A interessato a lui.

Si tratta della Fiorentina, che è alla ricerca di un nuovo centravanti di scorta come alternativa a Moise Kean, che sta facendo benissimo.

Raffaele Palladino sta facendo un gran percorso e sta riuscendo a valorizzare tutti i giocatori presi dal mercato e chissà che non riesca a fare questo lavoro anche con Origi.

Difficile, ma non impossibile.