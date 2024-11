Spagna, Morata svela le sue condizioni: le ultime sull’attaccante del Milan

In casa Milan c’è molta attesa per le condizioni di Alvaro Morata, centravanti spagnolo di proprietà del club rossonero.

Alvaro Morata ha saltato l’ultimo match di campionato contro il Cagliari a causa di un problema fisico. Il calciatore – poche ore prima del match – è stato protagonista di uno scontro con il difensore compagno di squadra Pavlocic ed ha riportato un problema che lo ha costretto a saltare il match.

Preoccupazione soprattutto iniziale, Alvaro ha fatto degli esami e fortunatamente sono risultati negativi. Dopo lo spavento iniziale il giocatore è ormai pronto per scendere in campo e potrebbe farlo in queste ore con la maglia della Nazionale, impegnata in Nations League contro la Danimarca. Dal ritiro della Nazionale l’esperto bomber ha ricevuto un premio per esser stato capocannoniere nella Liga della scorsa stagione ed ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.

Milan, la situazione sull’infortunio di Morata

Il giocatore ha parlato di tanti temi ed ha trattato cosi riguardo le sue condizioni fisiche: “Gol di testa? Certo, segnerò sempre di testa o con qualsiasi altra cosa, Grazie a Dio è stato solo uno spavento, sto bene e spero di giocare il match di domani contro la Danimarca”, ha chiarito cosi il giocatore spagnolo, ex attaccante di Juve, Real e Atletico Madrid.

Buone notizie anche per il Milan quindi che può contare sul suo bomber e Alvaro non vede l’ora di tornare in campo e risultare a essere decisivo. In questo inizio di stagione il giocatore ha segnato tra virgolette poco ma ha sicuramente dato un importante apporto alla causa della squadra di Fonseca e infatti sia il tecnico che i tifosi lo apprezzano molto.