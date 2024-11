Tegola Milan, esce dal campo infortunato: Fonseca in ansia

Slovan Bratislava Milan, tegola per Fonseca: un rossonero alza bandiera bianca ed esce a causa di problemi fisici.

Il Milan di Fonseca vince contro lo Slovan Bratislava e sale a quota 9 punti nel mega girone unico di Champions League. Una vittoria sofferta e non sgombra di errori. Soprattutto sul lato difensivo, i rossoneri avranno tanto da lavorare per via di un atteggiamento troppo superficiale ed un posizionamento tutt’altro che corretto. Sebbene sia arrivata la terza vittoria consecutiva nella massima competizione europea, il Milan dovrà ancora sistemare diverse situazioni e monitorare le condizioni di un giocatore in particolare.

Problemi per Pulisic: l’accaduto durante Slovan Bratislava Milan

Il fantasista statunitense del Milan è per distacco il migliore tra i rossoneri in questa stagione. A suon di gol, di assist e di prestazioni altisonanti, Pulisic si è ritagliato un ruolo da insostituibile all’interno della scacchiera di Paulo Fonseca. Anche oggi ha timbrato il cartellino ed ha messo in mostra tutta la sua qualità alternata anche a sostanza e sacrificio.

A circa 20 minuti dalla fine, però, Pulisic, dopo aver speso tanto e tornato dagli impegni con la propria Nazionale un po’ malconcio, ha dovuto alzare bandiera bianca ed è stato sostituito da Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea avrebbe dovuto prendere il posto di Chukwueze ma le condizioni fisiche di Pulisic, per ora ancora non note, hanno costretto Fonseca a cambiare la propria decisione.