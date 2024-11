Tegola per Fonseca: i tempi di recupero

Paulo Fonseca perde un elemento importante per il Milan in vista dei prossimi impegni: l’annuncio del tecnico portoghese

Il Milan va a caccia di riscatto in Champions League, dopo un risultato deludente in campionato. I rossoneri avevano l’occasione di provare ad accorciare sulla vetta della classifica o quanto meno su rivali diretti come la Juventus, ma non sono andati oltre lo 0-0. E anzi, la forbice tra il Diavolo e il primato si è allargata. Ma sta iniziando ad allargarsi anche quella sulla zona Champions.

Proprio l’Europa può lenire i dispiaceri che sono arrivati finora in Serie A. Tre settimane fa, il Milan si è rilanciato con la vittoria ottenuta in casa del Real Madrid, che ha dato nuovo slancio alle ambizioni continentali. Dal punto di vista del calendario, il peggio è passato, rispetto a una prima parte della prima fase in cui c’erano diversi scontri molto complicati. Adesso, a partire dalla gara contro lo Slovan Bratislava, quattro sfide abbastanza alla portata dei rossoneri, per provare a fare bottino pieno. Dopo gli slovacchi, verranno i match contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. E’ il momento di accelerare.

Dalla trasferta in Slovacchia, ci si attende molto, in termini di risultato e di prestazione. E’ un Milan che però dovrà fare i conti con qualche assenza pesante.

Fonseca perde Emerson Royal: le frasi in conferenza stampa, come sta il brasiliano

Oltre allo squalificato Morata, mancherà anche Emerson Royal. Il terzino brasiliano si è fermato per un problema fisico che lo ha messo fuori causa e non sarà della partita.

Sulle condizioni del laterale arrivato dal Tottenham, ha preso la parola in conferenza stampa Paulo Fonseca, alla vigilia della partita, spiegando: “Ha avuto una distorsione alla caviglia, non si è allenato negli ultimi due giorni e giocherà Calabria al suo posto”. Stato fisico da rivalutare, si proverà a recuperarlo per il match di campionato contro l’Empoli ma appare in dubbio anche in quel caso.

Fonseca si gioca la Champions e la panchina a Bratislava: gli scenari

Fonseca deve comunque tenere gli occhi aperti a 360 gradi e sa che la prossima gara è una di quelle che non si possono assolutamente sbagliare. Contro lo Slovan Bratislava, siamo di fronte a uno snodo cruciale.

I tre punti sono fondamentali per il prosieguo del cammino europeo. Ma potrebbero esserlo anche per la sua panchina. Un nuovo passo falso potrebbe mettere davvero a rischio il futuro dell’allenatore e far ripartire fortissime le voci di esonero.