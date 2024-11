Theo e la fascia da capitano: le parole fanno impazzire i tifosi

Notte di emozioni con la Champions League nella partita tra Real Madrid e Milan: le parole di Theo Hernandez nell’immediato post partita.

Un grande Milan che vince al Bernabeu contro il Real Madrid per il match valevole per la quarta giornata di Champions League. Theo Hernandez ha parlato a Sky Sport per commentare il match.

Theo e la fascia da capitano: le parole

“Abbiamo fatto una grandissima partita. Come ha detto il mister non ero al 100% fisicamente e mentalmente. Sto migliorando”.

“La cosa più importante non è essere capitano in questa partita ma esserlo in tutte, sono molto felice di avere la fascia. Dobbiamo continuare a lavorare e pensare a sabato”.

“Leao non era nel suo miglior momento, lo abbiamo aiutato tutti i giorni, oggi abbiamo visto il vero Leao“.

“Il mister ha preparato molto bene la partita, sapevamo che vini era molto forte nell’uno contro uno. Musah ed Emerson hanno fatto un ottimo lavoro”.