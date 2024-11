Theo Hernandez, clamorosa rivelazione: è successo in estate

La rivelazione su Theo Hernandez che riguarda il recente calciomercato estivo: cosa è successo, tutti i dettagli

Il rinnovo di Theo Hernandez continua ad essere un tema molto caldo in casa Milan. Il suo agente, più o meno un mese fa, è stato piuttosto chiaro: il calciatore vuole restare, ma per adesso non c’è stata alcuna chiamata da parte del club.

La situazione, a settimane di distanza da quella dichiarazione, non è cambiata.

Nessun passo avanti: una scelta, quella del club rossonero, che lascia molti dubbi fra i tifosi, che si aspettavano un atteggiamento diverso.

La scadenza del contratto di Theo è fissata a giugno 2026: secondo i dirigenti rossoneri, evidentemente, non c’è alcuna fretta. Ma è chiaro che questo non fa dormire sonni sereni al calciatore, che si aspettava forse qualcosa di diverso.

Due offerte per Theo Hernandez in estate, i dettagli

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Mirko Calemme ha parlato di questa situazione e ha fatto una importante rivelazione che riguarda il calciomercato estivo.

“Quest’estate aveva offerte dal Bayern Monaco e dal Psg“, le dichiarazioni del giornalista di AS.

Theo Hernandez è però rimasto in rossonero, nonostante queste possibilità.

Ora la palla passa al Milan, che deve scegliere cosa fare con il suo contratto. “Deve decidere se tenerlo a vita o se metterlo sul mercato“, le parole di Calemme. Ma c’è un grosso rischi svalutazione ad un anno dalla scadenza.

“Non è ancora partita la trattativa per il rinnovo, lui aspetta il club“, una conferma di quanto aveva detto un mese fa il suo agente. Il tempo stringe ed è necessario avere le idee più chiare.