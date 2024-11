Tonali di nuovo al Milan: il piano per il ritorno

Sandro Tonali torna ‘a casa’, più di una suggestione: ecco come i rossoneri possono riuscirci, i dettagli

Visto come stanno andando le cose, in questo momento, per il Milan, è inevitabile che in seno all’ambiente rossonero si stiano sviluppando riflessioni, ripensamenti, rimpianti. Il Diavolo è consapevole di aver commesso alcuni errori, nella programmazione tecnica di questa stagione, tra le scelte di mercato e quella dell’allenatore. Il tempo per raddrizzare la rotta potrebbe scadere presto, ecco perché per i rossoneri è fondamentale tornare alla vittoria già da stasera e dal match contro lo Slovan Bratislava in Europa, per darsi nuovo slancio in una annata fin qui caratterizzata da troppi alti e bassi.

Se la panchina di Fonseca è a rischio, il club riflette anche sul modo in cui ha costruito la rosa nella sessione di trattative estiva. Delle lacune ci sono, nella squadra, dal punto di vista sia tecnico che carismatico. Manca qualcosa in diversi reparti, soprattutto a centrocampo, lì dove si ripensa con nostalgia a uno come Sandro Tonali.

Un leader tecnico ed emotivo, questo era il centrocampista per i rossoneri. La grande offerta del Newcastle, nell’estate del 2023, fu ritenuta irrinunciabile e forse lo era. Ma oggi, il Milan riprenderebbe Tonali molto volentieri. E da parte sua, anche il giocatore, tornato inamovibile nel suo club e in Nazionale dopo la squalifica, ritornerebbe con piacere. Una pista impossibile? Assolutamente no, c’è il modo per riportare Tonali a casa.

Sandro Tonali è il grande colpo per il 2025: la strategia

Il 2025 potrebbe portare davvero in dote il ritorno del centrocampista a vestire la maglia più amata, restituendo al centrocampo milanista un vero e proprio totem in grado di fare tutto. Scenari favorevoli al Milan possono delinearsi.

Potrebbe infatti essere riproposto il celebre Decreto Crescita, quello che permette notevoli sgravi fiscali sui giocatori che hanno militato fuori dall’Italia per almeno due anni. In questo modo, i costi dell’ingaggio verrebbero assai ammortizzati. L’indiscrezione è stata rilanciata da ‘Calciomercato.it’ e per la prossima estate apre la speranza per il club e per i tifosi.

Non solo Tonali, al Milan serve un centrocampista subito: tutti i nomi

Discorso dunque valido per l’estate, ma il Milan sa di dover intervenire subito in mezzo al campo. A gennaio, almeno un colpo in mediana arriverà e i nomi seguiti sono numerosi.

Le ipotesi più calde sono quelle che portano a Belahyane e a Chukwuemeka, giocatori che potrebbero arrivare a cifre più contenute. Maggiormente difficile arrivare ad altri come Frendrup, Cardoso e soprattutto Ricci, per i quali occorrerebbe un investimento dai 20 milioni a salire.