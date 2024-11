Troppi errori in difesa, Fonseca critico: “È difficile da spiegare”

Terza vittoria consecutiva in Champions League: arrivano le parole di Fonseca ai microfoni di Sky Sport nel post partita del Milan.

Vince il Milan contro lo Slovan Bratislava e c’entra la terza vittoria consecutiva in Champions League. Nonostante più di qualche difficoltà, i ragazzi di Fonseca sono riusciti a strappare una vittoria importante su un campo molto difficile. L’atmosfera calda che ha fatto da cornice ha motivato i padroni di casa che si sono giocate tutte le carte a disposizione pur di trovare il primo punto nella massima competizione europea. Ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita.

Fonseca sicuro: “Errori difensivi? Il problema non è l’atteggiamento”

Paulo Fonseca ha analizzato il match odierno ed il percorso del suo Milan in questa competizione: “Champions League? Molto importante aver vinto le ultime tre partite. Abbiamo fatto 9 gol e adesso vogliamo vincere tutte le altre. Slovan Bratislava? Abbiamo cambiato molti giocatori, credo che abbiamo qualcosa da migliorare forse perché abbiamo cambiato troppo. Le marcature preventive non mi sono piaciute ma oggi l’importante è stato vincere. L’ultimo gol dello Slovan Bratislava è frutto di un chiaro errore dell’arbitro. Abbiamo meritato di vincere”.

Rispetto al clamoroso errore difensivo che era costato il momentaneo pareggio dei padroni di casa, ha affermato: “Errore sul primo gol? Sono cose difficili da spiegare, tre calciatori indietro non sono riusciti a fermarlo. Forse perché questi giocatori non stanno giocando tanto. Non è una questione di atteggiamento ma di lettura difensiva. Bisognava arrivare avanti prima per la marcatura difensiva”.

Su Rafa Leao, ha dichiarato: “Ha reagito bene, io parlo sempre con lui. Sa perché oggi non ha giocato dall’inizio e quando è entrato ha dimostrato la sua importanza. L’atteggiamento e la voglia che sta mettendo la apprezzo molto”.