Ultime Milan, nuovo nome per il centrocampo: lotta con l’Arsenal

Il Milan è alla ricerca di un centrocampista per infoltire la mediana: arriva un nome nuovo per i rossoneri.

Come di rito per ogni sosta delle Nazionali che si rispetti è tempo di fare il punto sul calciomercato. A gennaio si aprirà la finestra di mercato di riparazione, e il Milan è pronto a cogliere le occasioni che gli si presenteranno davanti.

I rossoneri, oltre al vice Theo, sono alla ricerca di centrocampista per andare a rinforzare il reparto in mano a Paulo Fonseca.

Nuovo obiettivo a centrocampo: duello in Premier

Lotta fitta sul mercato: Arsenal e Liverpool sono i due principali club che in Europa sono interessati a Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte.

Secondo quanto riferito da TEAMtalk, l’obiettivo è quello di ingaggiare il centrocampista già nel mercato di gennaio, anticipando la concorrenza. A lui starebbe pensando anche il Milan, che però non ha ancora deciso se fare un tentativo per lo svedese o andare su altri obiettivo, in primis Frendrup in Serie A

L’Eintracht sarebbe disposta a cederlo, ma si aspetta delle offerte congrue al valore del calciatore. A complicare il suo trasferimento è un infortunio alla coscia, sul quale non sono noti i tempi di recupero.

Gli agenti del 20enne inoltre sono gli stessi di Viktor Gyokeres e questo ha permesso ai Gunners di prendere informazioni anche sull’attaccante dello Sporting CP.