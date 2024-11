Ultime Milan, rientro importante in vista della Champions

Archiviato il deludente pareggio casalingo contro la Juventus, è già tempo di Champions League per il Milan. Le ultime da Milanello in vista dello Slovan.

Deve ancora concludersi la tredicesima giornata di Serie A, ma è già vigilia di Champions League per il Milan, atteso da un turno tutt’altro che proibitivo: la trasferta sul campo dello Slovan Bratislava. Una partita a questo punto importantissima per i rossoneri che, se dovessero far seguito alle vittorie con Brugge e Real Madrid, volerebbero a nove punti in classifica e con un calendario favorevole da qui in avanti.

Inoltre, c’è da risollevare un ambiente non particolarmente sereno: la vetta della classifica in campionato continua ad allontanarsi, così come il quarto posto valevole la qualificazione alla Champions del prossimo anno.

Contro lo Slovan Christian Pulisic dovrebbe rientrare dal primo minuto

Dopo aver iniziato il big match di sabato dalla panchina, Christian Pulisic è pronto a riprendersi il suo Milan. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, domani l’americano dovrebbe partire dal primo minuto per dare il suo sostegno lì davanti a Morata e Leao. Ottime notizie dunque per il diavolo, con Pulisic che in questa prima parte di stagione si è rivelato proprio l’uomo in più dei rossoneri.

Intanto la squadra questa mattina si sta allenando sui campi di Milanello, mentre tra qualche ora ci sarà la partenza alla volta della capitale slovacca. In programma, invece, alle ore 19.15 la conferenza stampa di Fonseca affiancato da Tammy Abraham.

A Milanello lo statunitense si è regolarmente allenato con la squadra, assente invece Emerson Royal per un problema alla caviglia, ma potrebbe comunque partire con la squadra.