Ultime Milan: tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta

Il Milan si prepara per gli ultimi due impegni prima della sosta. Ecco il punto in casa dei rossoneri.

Il Milan si sta allenando in questo momento a Milanello per preparare gli ultimi impegni prima della sosta nazionali. Una settimana che vedrà i rossoneri scendere in campo per due volte in trasferta: la prima domani sera in casa nientepopodimeno del Real Madrid.

Una sfida che riaccende i cuori dei tifosi rossoneri e di tutto l’ambiente, ricordando le tante imprese passate soprattutto con Mister Carletto Ancelotti in panchina, ora allenatore proprio dei blancos.

Nel pomeriggio di sabato invece, la squadra di Fonseca se la vedrà con il Cagliari di Davide Nicola: una sfida sicuramente meno affascinante della precedente, ma altrettanto importante considerando il ritardo in classifica del Milan nei confronti delle prime.

Dunque occhio a non sottovalutare l’avversario, anche perché bisogna ammettere che in questo inizio di stagione Pulisic e compagni non si sono di certo contraddistinti in positivo.

La squadra alterna prestazioni decisamente convincenti, anche contro avversari di spessore, ad altre nettamente sottotono. Insomma un gruppo che non manca certo di qualità ma che continua a far fatica nel trovare compattezza e continuità di gioco.

Ufficiale il recupero di Matteo Gabbia: rientrerà direttamente dopo la sosta nazionali

Per vedere di nuovo in campo Matteo Gabbia i tifosi rossoneri dovranno attendere ancora qualche settimana.

Come riportato infatti stamani dalla Gazzetta dello Sport, l’eroe dell’ultimo derby, ancora alle prese con un problema muscolare, non rientrerà nemmeno per la trasferta in terra sarda, ma tornerà a disposizione direttamente dopo la sosta.

Un’assenza non indifferente per Fonseca, con l’ex Villareal che si è dimostrato una pedina fondamentale in questo inizio di stagione, proprio in quel reparto che spesso sta lasciando un po’ a desiderare.

Importante dunque che il suo recupero al cento per cento durante questa sosta. Anche perché al rientro il Milan è atteso dallo scontro diretto di San Siro contro la Juventus di Thiago Motta. Indubbio il valore aggiunto che il difensore potrebbe apportare ai suoi compagni in una partita così importante, come già dimostrato nel derby.

Valore aggiunto tra l’altro non solo in campo a quanto pare. Gabbia infatti, nonostante l’indisponibilità, partirà lo stesso per Madrid insieme anche all’altro indisponibile Alessandro Florenzi. Troppo importante la trasferta spagnola per non perdere il treno Champions, con il difensore che ha espresso la volontà di essere comunque fisicamente vicino ai suoi compagni. Un atteggiamento insomma da vero leader.