“Una sciagura che non auguro a nessuno”: critica da non credere per il giocatore del Milan

Milan-Juventus, terminata 0-0 è stata obiettivamente una partita deludente. E le critiche dei tifosi non tardano ad arrivare.

Il match di San Siro tra Milan e Juventus si è concluso tra i fischi dei tifosi rossoneri, delusi dalla prestazione della squadra, incapace di offrire uno spettacolo degno delle aspettative.

Questo risultato lascia il Milan in una posizione fin troppo bassa in classifica, con il rischio di scivolare al nono posto e di vedere la prima posizione sempre più lontana, potenzialmente a 10 punti di distanza al termine della giornata di Serie A. Una situazione difficile, che riflette un inizio di campionato tutt’altro che brillante.

La delusione dei tifosi si è presto trasformata in critiche, dirette soprattutto verso alcune scelte di mercato estive e, ancora una volta, verso la fascia destra della squadra. Il ruolo del terzino destro è argomento di dibattito da anni tra i tifosi rossoneri.

Emerson Royal distrutto dai tifosi: la rivolta social

Tra i giocatori più bersagliati spicca Emerson Royal, protagonista di una prestazione decisamente negativa. Nonostante la Juventus non abbia attaccato con grande insistenza, il terzino brasiliano è apparso in costante difficoltà, incapace di offrire solidità difensiva o spunti offensivi significativi. Il suo rendimento è stato considerato tra i peggiori in campo, alimentando il malcontento dei tifosi.

Sui social, le critiche verso Emerson Royal sono state numerose.

Avere come terzini destri Emerson Royal e Davide Calabria è una sciagura che non auguro a nessuno.

In confronto, avere Saelemakers e Messias come esterni destri era un lusso. — on loan (@Adlinismo_) November 23, 2024

Tra i commenti più taglienti, uno recita: “Avere come terzini destri Emerson Royal e Davide Calabria è una sciagura che non auguro a nessuno.

In confronto, avere Saelemakers e Messias come esterni destri era un lusso.” Una frase che riassume il pensiero di molti sostenitori del Milan, poco d’accordo con la società nella scelta di investire sull’esterno ex Tottenham.

Non capisco come possa essere un calciatore professionista Emerson Royal e non capisco con quale coraggio vengano spesi 20 milioni per acquistarlo #MilanJuve #MilanJuventus — . (@fonsechista) November 23, 2024

“Non capisco come possa essere un calciatore professionista Emerson Royal e non capisco con quale coraggio vengano spesi 20 milioni per acquistarlo“ si legge su X. I sentimenti dei tifosi, specialmente sui social, sono chiarissimi. I rossoneri sono delusi da un avvio di campionato molto al di sotto delle aspettative.

La classifica non sorride, e il Milan rischia di essere ormai fuori dalla lotta scudetto prima dell’inizio di dicembre.