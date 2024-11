Verso Milan-Empoli, chi al centro della difesa: Fonseca punta su loro due

Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo contro l’Empoli e non mancano i dubbi di formazione. Al centro della difesa Paulo Fonseca sembrerebbe intenzionato a schierare loro due.

Di nuovo in campo il Milan domani a San Siro per la quattordicesima giornata di Serie A. L’avversario sarà l’Empoli di Roberto D’Aversa, con i Rossoneri ovviamente a caccia della vittoria per provare a riavvicinarsi alle prime posizioni. Un successo porterebbe anche più serenità nell’ambiente, tutt’altro che tranquillo dopo le prestazioni contro Juventus e Slovan Bratislava.

La sfida contro gli slovacchi, seppur vinta, ha mostrato per l’ennesima volta le fragilità di una squadra che naviga ancora in balia delle onde. Per questo motivo battere i toscani sarà fondamentale e farlo con una gara di spessore lo sarebbe ancor di più.

Dopo il parziale turnover attuato in Champions League, in vista di domani pomeriggio Paulo Fonseca punterà nuovamente sui titolarissimi. Resta, però, ancora qualche dubbio sull’undici che scenderà in campo dal primo minuto. Come al solito le principali incertezze riguardano il blocco difensivo, più volte cambiato dal tecnico portoghese. Al momento, però, due rossoneri sembrano in pole sugli altri.

Contro l’Empoli come con la Juventus: in difesa Gabbia e Thiaw

Secondo quanto riportato da Sky Sport, al centro della difesa si dovrebbe rivedere la coppia già proposta nella sfida contro la Juventus. Spazio, infatti, a Matteo Gabbia e Malick Thiaw che torneranno, dunque, in campo dopo la panchina nel match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Martedì, infatti, a scendere in campo sono stati Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori.

In caso di scelta confermata, si tratterebbe della seconda uscita stagionale per la coppia Gabbia-Thiaw. Contro la Juventus, infatti, si è trattato della prima volta in cui Fonseca ha proposto questa coppia inedita. Esperimento evidentemente riuscito agli occhi del portoghese che sembra pronto a riproporre l’azzurro e il tedesco anche domani pomeriggio contro l’Empoli.

Rispetto alla gara con lo Slovan dovrebbe poi tornare in campo anche Emerson Royal a destra, con l’infortunio che sembra già essere alle spalle. In attacco, invece, spazio di nuovo a Rafael Leao e Alvaro Morata, out in Champions League per squalifica. Sulla fascia destra potrebbe poi rivedersi anche Yunus Musah al posto di Samuel Chukwueze. Di seguito il probabile undici che sfiderà l’Empoli a San Siro:

(4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata.