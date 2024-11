Verso Milan-Juve: Fonseca studia la formazione, dubbi a centrocampo. Torna Loftus-Cheek?

Il Milan si prepara per il match contro la Juventus. Ancora dubbi di formazione per Fonseca.

Lavori in corso a Milanello in vista della ripresa del campionato, con i rossoneri che ospiteranno la Juventus di Thiago Motta in un match importantissimo, non solo per la storia ma anche per la classifica.

Ancora dubbi da sciogliere per Paulo Fonseca che sta studiando la miglior formazione per riuscire a superare Yildiz e compagni.

Ruben Loftus-Cheek verso un posto tra i titolari: grande chance per lui

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fonseca dovrebbe rinunciare al 4-2-4 per ritornare ad un più equilibrato 4-3-3. La Juventus ha spesso avuto il possesso del centrocampo nelle sue prime uscite stagionali e, con un uomo in più in quella zona di campo, l’allenatore del Milan pensa di arginare alcuni punti di forza degli avversari.

Possibilità dunque per Ruben Loftus-Cheek di partire dal primo minuto. Il centrocampista inglese non ha rispettato le aspettative in questi primi mesi e ha avuto pochissimo minutaggio. Aspettative piuttosto alte visto l’ottimo rendimento in Premier e anche quello dello scorso anno, il primo con la maglia rossonera.

In questa stagione invece non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio, complice forse anche un modulo che non lo favorisce particolarmente. Con un ritorno al 4-3-3, invece, potrebbe andare a ricoprire nuovamente la sua posizione ideale e dunque trovarsi maggiormente a proprio agio. Inoltre è rimasto a Milanello durante la sosta e quindi, a differenza di molti compagni, ha tanti allenamenti nelle gambe e, dunque, un’ottima condizione si spera.