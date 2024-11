Verso Milan-Juve, guai grossi per Fonseca: il titolarissimo è in dubbio

Domani sera ci sarà il big match tra Milan e Juventus ma Fonseca ha ancora qualche problema da risolvere.

In casa Milan ci si prepara a scendere in campo dopo la sosta. Domani alle ore 18:00 i Rossoneri affronteranno la Juventus a San Siro nella gara valida per la tredicesima giornata di A. Una partita che può già risultare fondamentale per il proseguo della stagione del Diavolo, al momento settimo a quota 18 punti. Gli uomini di Fonseca si trovano a sei lunghezze dal treno per l’Europa, con il sesto posto occupato proprio dalla Juve. Non va dimenticata la partita con il Bologna da recuperare, ma il Milan a questo punto si trova già costretto a rincorrere.

Da domani i Rossoneri giocheranno ogni tre giorni fino a fine anno, dunque partire con il piede giusto può dare una grossa iniezione di fiducia. L’avversaria non renderà le cose semplici, ma la spinta dei tifosi e i numerosi infortuni tra le fila bianconere fanno ben sperare l’ambiente. A Milanello Fonseca avrà sfruttato la sosta per sistemare i problemi di una difesa fin qui troppo fragile e puntellare altri aspetti di gioco. Allo stesso tempo, dopo il rientro dalle nazionali, sono arrivate notizie preoccupanti in merito a un titolarissimo.

Milan-Juve: Fonseca preoccupato per Pulisic, è in dubbio

Come riportato da Sky Sport, in vista della sfida di domani tra Milan e Juventus, ci sono dubbi in merito alla presenza di Christian Pulisic. Il giocatore ieri e oggi non era al meglio e domani giocherà solo se arriveranno risposte positive nella rifinitura. Il Milan rischia così di scendere in campo senza uno dei giocatori più in forma del momento. L’11 rossonero da inizio stagione ha totalizzato 7 gol e 5 assist in 15 partite tra campionato e Champions, confermandosi il trascinatore della squadra.

Nel caso in cui l’americano non ce la facesse, è già stato pre-allertato Loftus-Cheek. L’inglese giocherebbe da trequartista in mezzo a Chukwueze schierato a destra e Leao confermato a sinistra. Morata guiderà l’attacco mentre in panchina ci sarà ancora il giovane Camarda vista l’indisponibilità di Jovic. A centrocampo invece verrà riproposta la diga formata da Fofana e Reijnders, tra i migliori nelle ultime uscite.

Tra i pali ci sarà poi il solito Maignan, con Thiaw e il rientrante Gabbia favoriti come difensori centrali. Sulle fasce giocheranno Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra, con il francese che nei giorni scorsi è stato definito da Fonseca “il miglior terzino sinistro al mondo“. Si delinea dunque il Milan anti-Juve che con o senza Pulisic avrà un solo obiettivo: i tre punti.