Verso Milan-Juventus, allarme totale per i Bianconeri: altra assenza dopo Vlahovic

Manca sempre meno al big match tra Milan e Juventus, i Bianconeri già in emergenza dovranno sopperire a un’altra assenza.

Nella Milano rossonera ci si appresta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali. Il rientro sarà complicato contro una squadra ostica come la Juventus. Sabato a San Siro alle ore 18:00 il fischio d’inizio del match valido per la tredicesima giornata di campionato. Per il Milan si tratta di una sfida cruciale, soprattutto per restare attaccati al treno Champions. Considerando la partita da recuperare contro il Bologna, sono al momento sei i punti che separano i Rossoneri dalla Juventus, con la Vecchia Signora che precede proprio il Diavolo in classifica.

Un match che potrebbe segnare la svolta per la stagione della squadra di Fonseca, ancora alla ricerca di costanza e solidità, soprattutto a livello di risultati. Al Milan sarà richiesto un salto di qualità, soprattutto in vista delle prossime settimane che vedranno i Rossoneri scendere in campo nove volte tra campionato e coppa. Nonostante l’inizio altalenante il Diavolo è ancora in corsa in tutte le competizioni e trovando la giusta quadra potrebbe togliersi diverse soddisfazioni. Le sfide andranno affrontate volta per volta, dunque per il momento testa alla Juventus.

Milan-Juve, per i Bianconeri out anche Douglas Luiz

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus si presenterà alla sfida contro il Milan con diverse assenze illustri. La squadra di Motta, già orfana di Vlahovic, dovrà fare a meno anche di Douglas Luiz che non recupererà in tempo per sabato. Una vera e propria emergenza per i Bianconeri considerando i lungodegenti Bremer, Cabal, Milik, Nico Gonzalez e Adzic. Il Milan dovrà dunque sfruttare queste assenze per cercare di tornare a vincere davanti ai propri tifosi in campionato (l’ultima volta un mese esatto fa contro l’Udinese).

La scorsa stagione la sfida vide la Juventus vittoriosa per 0-1 con il gol dell’ex Locatelli e l’espulsione di Thiaw nel primo tempo a condizionare il proseguo del match. Quest’anno i tifosi sperano in un esito diverso e se il Milan scenderà in campo come fatto a Madrid o come in occasione del derby vinto, ci sono buone possibilità di fare risultato.

Quella tra Milan e Juventus potrebbe essere la partita delle prime volte. Il primo scontro tra Fonseca e Thiago Motta come allenatori, il primo Milan-Juventus di Morata che tornerà a giocare contro la sua ex squadra e, in caso di vittoria Rossonera, la prima sconfitta stagionale dei Bianconeri in campionato.