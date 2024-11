Verso Real Madrid-Milan: Ancelotti recupera un titolare

Brutte notizie in casa Milan in vista della partita contro il Real Madrid dove Ancelotti ha recuperato un titolare.

Archiviata la vittoria importante contro il Monza per 0 a 1, il Milan è tornato al lavoro in vista della prossima partita in programma. La squadra di Paulo Fonseca è, infatti, concentrata sulla trasferta di Champions League dove dovrà sfidare il Real Madrid, domani 5 novembre alle ore 21.00.

Al Bernabeu andrà in scena una partita non facile, ma i rossoneri non vogliono deludere i propri tifosi e cercheranno di dare il massimo per portare a casa un ottimo risultato importante per la classifica.

Real Madrid-Milan, Ancelotti recupera il suo top player

Come il Milan, anche il Real Madrid si prepara alla grande sfida di Champions League per la gara valevole per la quarta giornata della competizione. In vista del match, l’allenatore Carlo Ancelotti potrà contare anche su un titolarissimo, ovvero, Rodrygo. L’attaccante brasiliano, che era stato fermato da un infortunio nelle ultime uscite dei Blancos, è a tutti gli effetti recuperato. La conferma è arrivata dalla lista dei convocati diramata da Carlo Ancelotti per la sfida di domani. Nell’elenco, di fatto, figura anche il nome della stella brasiliana.

Verso Real Madrid-Milan, possibile recupero per un big dei Blancos (LaPresse)- spaziomilan.itIl giocatore brasiliano ha fatto grandi progressi negli ultimi giorni, imboccando la strade del recupero definitivo. Ieri, infatti, domenica 3 novembre, il giocatore è tornato ad allenarsi con il gruppo, permettendo a Carlo Ancelotti di includerlo nella lista dei convocati per il match contro il Milan. Non un’ottima notizia per la squadra di Paulo Fonseca.

I convocati del Real

Portieri: Lunin, Gonzalez, Mestre

Difensori: Militao, Vasquez, Vallejo, Fran Garcia, Rudiger, Mendy

Centrocampisti: Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Guler, Ceballos

Attaccanti: Vinicius, Mbappé, Rodrygo, Endrick, Brahim.